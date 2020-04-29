С последней попытки: как дрон США разгадал секрет вьетнамской ПВО

Во время войны во Вьетнаме ВВС США столкнулись с серьезной проблемой в лице новейших зенитных ракетных систем С-75, предоставленных республике Советским Союзом.

Они вступили в бой 24 июля 1965 года: две батареи 236-го полка ПВО под Ханоем открыли огонь по истребителя F-4 Phantom и сбили один самолет. Через три дня американцы нанесли ответный удар, направив на позиции полка 54 истребителя -бомбардировщика F-105. Но командир зенитчиков полковник Цыганков переместил свои батареи, установив на прежнем месте муляжи и окружив их зенитными орудиями. Американцев встретила стена огня, шесть самолетов упали на землю, остальные повернули обратно. Спустя несколько недель в аналогичную засаду попадала авиация ВМС США, потеряd пять самолетов. Стало ясно, что "в лоб" С-75 не пробить, ее надо было перехитрить.

10-метровая советская ракета наводилась и подрывалась по радиоканалу. Если бы удалось выяснить частоту и форму сигнала, американцы смогли бы засекать пуски ракет и предупреждать о них своих летчиков. Для решения задачи использовали старый как мир способ, ловлю на живца. Во Вьетнам доставили шесть разведывательных беспилотников Ryan Aeronautical 147, закупленных для работы над Кубой. Это был небольшой реактивный самолет воздушного старта, оснащенный вакуумным усилителем радиосигнала - подобным тому, что устанавливали на высотных разведчиках U-2. В паре с дроном работал самолет-ретранслятор RB-47, после выработки топлива беспилотник спускался на землю на парашюте. Перед операторами поставили задачу: найти батареи С-75 и записать их сигналы.

Два первых полета прошли неудачно - вьетнамцы сбили дроны артиллерией. У третьего дрона через 20 секунд после запуска отключилась разведывательная аппаратура. Ryan Aeronautical 147 продолжал неспешный полет над вьетнамскими позициями, но зенитчики словно догадывались о его миссии и молчали. Запущенный 6 сентября дрон был сбит ракетой, прежде чем успел что-то уловить. Следующий аппарат перед гибелью смог сделать и передать фотографию приближающейся советской ракеты - это было эффектно и почти невероятно, но не то, чего хотели американцы.

Остался один аппарат. Его ненадолго вернули в Штаты на доработку - инженеры выяснили причину, по которой отказал третий дрон, и устранили ее. 13 ноября 1966 года беспилотник полетел в Северный Вьетнам. Его чувствительный приемник уловил сигналы радара С-75, сенсоры зафиксировали пуск ракеты и за миг до гибели RA 147 передал на самолет электронной борьбы EB-66 то, за чем США охотились уже полтора года - "электронный почерк" зенитного комплекса и сигнал, отправленный на взрыватель ракеты.

- Это стало самым значительным вкладом в электронную разведку за последние 20 лет, - цитирует The National Interest помощника министра обороны США Юджина Фубини.

Полученные данные были переданы компании "Прикладная технология" в Виргинии и та стала выпускать приборы предупреждения AN/APR-26 для боевой авиации. Уловив сигнал С-75, аппаратура включала сигнальную лампу перед пилотами, а на круглом дисплее размером с будильник отображался азимут замеченного сигнала, его тип и уровень. Учитывая объем спроса, компании пришлось набрать 1200 сотрудников к 200 имеющимся, следующие два года фирма выпускала по 250 приборов в месяц.

Антон Валагин