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Российская газета

С последней попытки: как дрон США разгадал секрет вьетнамской ПВО

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Источник изображения: U.S.Air Force/Wikimedia.org

Во время войны во Вьетнаме ВВС США столкнулись с серьезной проблемой в лице новейших зенитных ракетных систем С-75, предоставленных республике Советским Союзом.

Они вступили в бой 24 июля 1965 года: две батареи 236-го полка ПВО под Ханоем открыли огонь по истребителя F-4 Phantom и сбили один самолет. Через три дня американцы нанесли ответный удар, направив на позиции полка 54 истребителя -бомбардировщика F-105. Но командир зенитчиков полковник Цыганков переместил свои батареи, установив на прежнем месте муляжи и окружив их зенитными орудиями. Американцев встретила стена огня, шесть самолетов упали на землю, остальные повернули обратно. Спустя несколько недель в аналогичную засаду попадала авиация ВМС США, потеряd пять самолетов. Стало ясно, что "в лоб" С-75 не пробить, ее надо было перехитрить.

10-метровая советская ракета наводилась и подрывалась по радиоканалу. Если бы удалось выяснить частоту и форму сигнала, американцы смогли бы засекать пуски ракет и предупреждать о них своих летчиков. Для решения задачи использовали старый как мир способ, ловлю на живца. Во Вьетнам доставили шесть разведывательных беспилотников Ryan Aeronautical 147, закупленных для работы над Кубой. Это был небольшой реактивный самолет воздушного старта, оснащенный вакуумным усилителем радиосигнала - подобным тому, что устанавливали на высотных разведчиках U-2. В паре с дроном работал самолет-ретранслятор RB-47, после выработки топлива беспилотник спускался на землю на парашюте. Перед операторами поставили задачу: найти батареи С-75 и записать их сигналы.

Два первых полета прошли неудачно - вьетнамцы сбили дроны артиллерией. У третьего дрона через 20 секунд после запуска отключилась разведывательная аппаратура. Ryan Aeronautical 147 продолжал неспешный полет над вьетнамскими позициями, но зенитчики словно догадывались о его миссии и молчали. Запущенный 6 сентября дрон был сбит ракетой, прежде чем успел что-то уловить. Следующий аппарат перед гибелью смог сделать и передать фотографию приближающейся советской ракеты - это было эффектно и почти невероятно, но не то, чего хотели американцы.

Остался один аппарат. Его ненадолго вернули в Штаты на доработку - инженеры выяснили причину, по которой отказал третий дрон, и устранили ее. 13 ноября 1966 года беспилотник полетел в Северный Вьетнам. Его чувствительный приемник уловил сигналы радара С-75, сенсоры зафиксировали пуск ракеты и за миг до гибели RA 147 передал на самолет электронной борьбы EB-66 то, за чем США охотились уже полтора года - "электронный почерк" зенитного комплекса и сигнал, отправленный на взрыватель ракеты.

- Это стало самым значительным вкладом в электронную разведку за последние 20 лет, - цитирует The National Interest помощника министра обороны США Юджина Фубини.

Полученные данные были переданы компании "Прикладная технология" в Виргинии и та стала выпускать приборы предупреждения AN/APR-26 для боевой авиации. Уловив сигнал С-75, аппаратура включала сигнальную лампу перед пилотами, а на круглом дисплее размером с будильник отображался азимут замеченного сигнала, его тип и уровень. Учитывая объем спроса, компании пришлось набрать 1200 сотрудников к 200 имеющимся, следующие два года фирма выпускала по 250 приборов в месяц.


Антон Валагин

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3 комментария
№1
29.04.2020 06:06
Цитата
10-метровая советская ракета наводилась и подрывалась по радиоканалу. Если бы удалось выяснить частоту и форму сигнала, американцы смогли бы засекать пуски ракет и предупреждать о них своих летчиков.
...
Его чувствительный приемник уловил сигналы радара С-75, сенсоры зафиксировали пуск ракеты и за миг до гибели RA 147 передал на самолет электронной борьбы EB-66 то, за чем США охотились уже полтора года - "электронный почерк" зенитного комплекса и сигнал, отправленный на взрыватель ракеты.

- Это стало самым значительным вкладом в электронную разведку за последние 20 лет, - цитирует The National Interest помощника министра обороны США Юджина Фубини.

Полученные данные были переданы компании "Прикладная технология" в Виргинии и та стала выпускать приборы предупреждения AN/APR-26 для боевой авиации. Уловив сигнал С-75, аппаратура включала сигнальную лампу перед пилотами, а на круглом дисплее размером с будильник отображался азимут замеченного сигнала, его тип и уровень.
...

Тут много интересного. :)
1) С-75 использовал радар и для обнаружения цели, и для управления ЗУР  (а до 1959 г. - и с подрывом по радиокоманде, позднее подрыв осуществлялся самой ЗУР). Так что сигналы были разщные.
2) Сигналы управления. Ясное дело, они использовались для управления полета ЗУР. При дальности поражения порядка 35 км, и высоте до 25, максимальная дальность полета была примерно 50 км, скорость ЗУР - порядка 3М, т.е. примерно 1 км/сек, т.е. время от пуска до попадания - меньше минуты, обычно - намного меньше. И "ловить" именно этот сигнал (не говоря уже о сигнале радара взрывателя) было а) поздно, и б) "вредно для выполнения задания" :). Я беседовал с вояками, бывшими по Вьетнаме, в смысле - участовавшеми в боевой работе.  Они говорили, что очень эффективным приемом (не сразу, конечно), стала имитация запуска ЗУР (хорошо видная с самолетов), и "облучение" целей этими самым сигналами наведения ЗУР - без ее запуска. Результатом ЧАСТО был "отказ от выполнения атаки" и переход в режим "самосохранения", а иногда - даже покидание пилотами самолетов. Один из них говорил, что ему известен случай уничтожения одной запущенной ЗУР 6 самолетов. Два самолета рядом были поражены осколками БЧ, остальные решили за благо катапультироваться. Оно и понятно - кому охота погибать  в ТАКОЙ войне.
3) Сигналы локаторов обнаружения цели. Это наиболее важная информация, эта, а не оповещение пилота о полете ЗУР. Но такие сигналы и обнаружить проще - просто по времени (да и по "дальности"). Именно  на этих частотах ставятся активные помехи.  Обнаружение ТАКОГО сигнала (еще до пуска ЗУР) - это полезная информация для атакующих самолетов, особенно с  учетом  того, что "зон ПВО" было мало, и зенитчики часто (если не как правило) работали из "засад". На зачем для этого супер-пупер беспилотник с драматической историей?
4) Я очень сильно сомневаюсь, что ВСЕ ЗРК "работали" на одной частоте и с одной формой сигналов. Судя по ГОРАЗДО БОЛЕЕ достоверным рассказам, атакующие самолеты сопровождались постановщиками активных помех (естественно, с анализаторами сигралов от РЛС). Дальность обстрела С-75 была мала, и такие самолеты спокойно и безопасно (относительно ЗРК) выполняли свою работу. Поэтому, кстати, в СССР и начали в начале 60-ых быстро разрабатывать С-200 (ЗРК дальнего действия) - прекратив работы над С-175.
Но народ любит сказки. :)
+3
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№2
29.04.2020 06:32
Цитата
и за миг до гибели RA 147 передал на самолет электронной борьбы EB-66 то, за чем США охотились уже полтора года

https://www.nationalmuseum.af.mil/Visit/Museum-Exhibits/Fact-Sheets/Display/Article/196013/blinding-the-enemy-eb-66-electronic-warfare-over-north-vietnam/

Blinding the Enemy: EB-66 Electronic Warfare over North Vietnam

Unarmed Douglas EB-66 electronic warfare aircraft detected and jammed enemy air defense radars. Though small in number, EB-66s and their crews remained in high demand as part of the total strike package in bombing missions against North Vietnam.

The North Vietnamese used radar signals to detect incoming aircraft, guide their MiG fighters, and aim surface-to-air missiles (SAMs) and antiaircraft guns. U.S. Air Force EB-66s conducted "electronic warfare" against these radars to render them useless.

The first USAF electronic warfare B-66s went to Southeast Asia in the spring of 1965. EB-66 crews detected and gathered information about enemy radar locations and frequencies. They also used jamming equipment to interrupt enemy radar signals.

USAF bombing missions deep into North Vietnam always required EB-66 support, even though there were relatively few EB-66s. Moreover, the B-66 was out of production, so repair and shortages of spare parts made it difficult to keep aircraft flying.
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№3
29.04.2020 08:50
а как же дежурный наброс за покаяца оплатить репарации и клятый ряжым в концйе концов кроме повода етсь ричина. 4 000 000 жертв исотни тысяч и сейчас живут с последствиями в виде мутаций у детей. грёбный пентагон 3 раза мне свернул это окошко пока писал))) но есть кнопа редактировать0 аналогично если щ упаеш настойчиво на википедии парвка не сохраняеться нигде даже в истори ибо браузер повисает
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