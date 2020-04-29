Индия обогнала Россию по военным расходам

Россия покинула тройку стран с самыми высокими военными расходами. Вчера, 27 апреля, Стокгольмский институт исследования проблем мира (Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI) опубликовал новый отчёт, в котором указал, сколько средств в мире тратится на вооружение.

По данным SIPRI, за 2019 год все страны мира суммарно потратили на вооружение $1,917 трлн. Это составляет примерно 2,2% мирового валового внутреннего продукта (ВВП) или $249 на человека. В сравнении с 2018 годом прирост расходов составил 3,6%, что является самым высоким показателем с 2010 года.

Мировые военные расходы по регионам Источник изображения: sipri.org

Топ-5 стран с самыми высокими расходами в минувшем году: США, Китай, Индия, РФ и Саудовская Аравия. При этом расходы США составили $732 млрд, что составляет 38% от мировых расходов и на 5,3% больше, чем было потрачено в 2018 году. Китай потратил на оборону $261 млрд, Индия — $71,1 млрд. Траты России выросли на 4,5% и составили $65,1 млрд (3,9% от ВВП страны).