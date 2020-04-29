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F-35 оказался дозвуковым истребителем

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Источник изображения: Фото: Globallookpress.com

Истребители пятого поколения F-35B Lightning II и F-35С Lightning II на сверхзвуковой скорости способны летать только несколько десятков секунд, пишет Defence News.

Американское издание отмечает, что Министерство обороны Соединенных Штатов приняло решение изменить свое отношение к проблеме сверхзвукового полета данных самолетов, переход к которому приводит к изнашиванию хвостовой части истребителей.

Вместо изменения физической конструкции самолетов Пентагон решил скорректировать эксплуатацинные требования к F-35B Lightning II и F-35С Lightning II. Теперь таким самолетам, согласно открытым данным, разрешается летать на скорости 1,2 числа Маха не более 80 секунд, а на скорости 1,3 числа Маха — до 40 секунд.

Ранее в апреле Defence News, ссылаясь на Министерство обороны Соединенных Штатов, сообщило, что радар AN/APG-81 истребителя F-35B Lightning II получит увеличенную вычислительную мощность и обновленное программное обеспечение.

В июне 2019 года издание писало, что F-35 Lightning II Корпуса морской пехоты и Военно-морских сил США при полете на сверхзвуковой скорости способны сохранять малозаметность лишь короткий промежуток времени, в противном случае рискуют получить структурные разрушения и потерять малозаметность.

Семейство многофункциональных истребителей пятого поколения F-35 Lightning II производится с 2001 года американской военно-промышленной корпорацией Lockheed Martin. Самолет выполнен в трех вариантах: A (для военно-воздушных сил), B (с укороченным взлетом и вертикальной посадкой) и C (палубный).

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
F-35
F-35B
F-35C
Компании
Lockheed-Martin
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