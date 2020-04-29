Гидрографическое судно ТОФ "Маршал Геловани" завершило визит в Австралию

ЦАМТО, 28 апреля. Гидрографическое судно (ГС) Тихоокеанского флота (ТОФ) "Маршал Геловани" завершило деловой заход в австралийский порт Таунсвилл, где пополнило до полных норм запасы воды, топлива и продовольствия.

Этот визит стал первым заходом российского военного судна в Австралию после тридцатилетнего перерыва.

Судно ТОФ продолжает дальний поход, посвященный 200-летию открытия Антарктиды и 250-летию со дня рождения адмирала Ивана Крузенштерна. В соответствии с планом экспедиции "Маршал Геловани" проведет ряд исследований в акватории Тихого океана.

С момента выхода ГС "Маршал Геловани" из Владивостока, судно прошло более 10 тыс. морских миль, побывало в индонезийском порту Танджунг Приок в Джакарте и впервые за 30 лет в предполагаемой точке Южного магнитного полюса земли провело замеры по определению точных координат полюса, а также исследовало гидрологию моря в этом районе, сообщает Отдел информационного обеспечения Приморского региона (г.Владивосток).