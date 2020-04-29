Войти
ЦАМТО

Гидрографическое судно ТОФ "Маршал Геловани" завершило визит в Австралию

426
0
0
Гидрографическое судно Тихоокеанского флота (ТОФ) "Маршал Геловани"
Гидрографическое судно Тихоокеанского флота (ТОФ) "Маршал Геловани".
Источник изображения: twitter.com

ЦАМТО, 28 апреля. Гидрографическое судно (ГС) Тихоокеанского флота (ТОФ) "Маршал Геловани" завершило деловой заход в австралийский порт Таунсвилл, где пополнило до полных норм запасы воды, топлива и продовольствия.

Этот визит стал первым заходом российского военного судна в Австралию после тридцатилетнего перерыва.

Судно ТОФ продолжает дальний поход, посвященный 200-летию открытия Антарктиды и 250-летию со дня рождения адмирала Ивана Крузенштерна. В соответствии с планом экспедиции "Маршал Геловани" проведет ряд исследований в акватории Тихого океана.

С момента выхода ГС "Маршал Геловани" из Владивостока, судно прошло более 10 тыс. морских миль, побывало в индонезийском порту Танджунг Приок в Джакарте и впервые за 30 лет в предполагаемой точке Южного магнитного полюса земли провело замеры по определению точных координат полюса, а также исследовало гидрологию моря в этом районе, сообщает Отдел информационного обеспечения Приморского региона (г.Владивосток).

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Индонезия
Россия
Проекты
ТОФ
Похожие новости
27.04.2020
Новый День Победы
15.04.2016
Отряд кораблей ТОФ вышел на учения со странами АТР в Индийском океане
22.06.2015
Тихоокеанская поступь Белого дома
12.03.2014
Арктика как фактор партнерства
03.07.2013
МВМС-2013 визитная карточка России
29.12.2008
Летучий китаец. Пекин объявил о начале строительства собственного авианосца
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 29.04 13:29
  • 32
Взмахи черного крыла
  • 29.04 13:15
  • 1
В ЦНИИТОЧМАШ разработан новый мишенный мобильный комплекс
  • 29.04 13:12
  • 16
ВМС Израиля отказываются от безэкипажных катеров
  • 29.04 13:12
  • 1
Война стальных бутербродов
  • 29.04 13:04
  • 4
"Роскосмос" закупит 100 тыс. медицинских масок по 3 тыс. рублей
  • 29.04 12:52
  • 9
Где забуксовала «Армата»
  • 29.04 12:12
  • 16
На Су-57 планируют отказаться от гидравлики
  • 29.04 11:52
  • 393
Страна не работает до 30 апреля
  • 29.04 11:03
  • 34
Путин, Шойгу и Сталин украсят храм ВС России
  • 29.04 10:33
  • 2068
Как насчёт юмористического раздела?
  • 29.04 09:57
  • 24
Пять самолетов с военными медиками будут вывозить граждан РФ из Китая из-за коронавируса
  • 29.04 08:50
  • 3
С последней попытки: как дрон США разгадал секрет вьетнамской ПВО
  • 29.04 07:38
  • 2
ПВО с «Вашингтона» проспала российский «Ил»
  • 29.04 06:31
  • 5
«Су-24 – русский обман»: польские СМИ о превосходстве эсминцев ВМС США
  • 29.04 06:28
  • 2
Ракетные комплексы «Бастион» на Земле Франца-Иосифа