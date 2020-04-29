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ЦАМТО

В интересах инженерных войск ВС РФ разрабатывается роботизированный комплекс легкого класса

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Робототехнический комплекс легкого класса "Скорпион"
Робототехнический комплекс легкого класса "Скорпион".
Источник изображения: vpk-news.ru

ЦАМТО, 28 апреля. В целях дальнейшего развития наземных робототехнических комплексов инженерной разведки и локального разминирования организована инициативная работа по доработке в интересах инженерных войск перспективного наземного робототехнического комплекса "Скорпион".

"Скорпион" предназначен для проведения разведки местности, траления обрывных и нажимных датчиков цели противопехотных мин и самодельных взрывных устройств, доставки штатных зарядов разрушения массой до 25 кг и оперативного сбора видео и аудиоинформации в труднодоступных, опасных для военнослужащего местах.

Четырехколесная платформа комплекса "Скорпион" при массе до 20 кг имеет высокую подвижность и маневренность при передвижении как по среднепересеченной местности, так и в условиях городской застройки, при этом скорость может достигать более 3 м/с, а время автономной работы от встроенного источника питания – до 4 часов. Скоростные параметры комплекса "Скорпион" и дальность управления (до 1000 м) позволяют проводить траление обрывных датчиков цели противопехотных мин и проделывать проходы в противопехотных минных полях, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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Страны
Россия
Продукция
Скорпион
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
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