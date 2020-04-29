ВМС США приняли последний истребитель F/A-18 E/F "Супер Хорнет" версии Block-2

ЦАМТО, 28 апреля. Командование ВМС США объявило о приемке последнего многоцелевого истребителя F/A-18E/F "Супер Хорнет" версии Block-2, выпускавшихся с 2005 года.

Таким образом, в общей сложности ВМС США получили 608 истребителей данного типа, включая 322 одноместных F/A-18E и 286 двухместных F/A-18F.

В ближайшее время машина с серийным номером E322 покинет предприятие Boeing и отправится на авиабазу ВМС США "Океана" (шт.Вирджиния), где размещена 34-я истребительно-бомбардировочная эскадрилья.

Вскоре Boeing планирует приступить к поставке ВМС США самолетов "Супер Хорнет" версии Block-3. Долгосрочный контракт на поставку истребителей данной модификации ВМС США заключили с компанией Boeing в марте 2019 года. Стоимость заказа составляет около 4 млрд. долл. Соглашение предполагает закупку в течение 2019-2021 ф.г. 72 F/A-18E/F "Супер Хорнет" версии Block-3.

Как планируется, первые два испытательных самолета модификации Block-3 будут переданы заказчику в течение следующих двух месяцев. Они будут применяться для испытаний, которые пройдут на авиабазе ВМС Патаксент-Ривер (шт.Мэриленд) и Центре авиационных вооружений Чайна Лейк (шт.Калифорния). В следующем году планируется также поставить 24 самолета F/A-18E/F зарубежному заказчику – ВВС Кувейта.

Самолеты F/A-18E/F версии Block-3 будут отличаться усовершенствованной кабиной, возможностью применения в сетевом пространстве, сниженной радиолокационной сигнатурой и увеличенным до 10000 летных часов ресурсом.