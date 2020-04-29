Стали известны сроки возвращения в состав СФ АПЛ «Вепрь» проекта 971

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Многоцелевая атомная подводная лодка (АПЛ) "Вепрь" проекта 971 "Щука-Б" вернется в состав Северного флота в июне этого года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

АПЛ "Вепрь" завершила все испытания, на полигонах Баренцева моря были проверены все модернизированные и отремонтированные системы и оборудование. В настоящее время подлодка находится на судоремонтном заводе "Нерпа", где ведется устранение замечаний, выявленных на испытаниях.

Субмарина вернулась на судоремонтный завод "Нерпа" для устранения замечаний. Эта работа продлится примерно месяц, затем, после краткого докования, в начале июня она будет передана флоту

- приводит агентство слова источника.

Как ранее заявили в пресс-службе Северного флота, возвращение субмарины в состав СФ планировалось в апреле 2020 года, однако эти сроки не окончательные и будут зависеть от итогов испытаний, поскольку по требованию заказчика в процессе модернизации "было задействовано много новых систем".

АПЛ "Вепрь" проходила ремонт и модернизацию на судоремонтном заводе "Нерпа" (филиал Центра судоремонта "Звездочка").

АПЛ "Вепрь" была заложена под именем "К-157" на судостроительном заводе "Севмаш" в Северодвинске 13 июля 1990 года, спущена на воду 10 декабря 1994 года, введена в строй 25 ноября 1995 года. Входит в состав Северного флота.

Основные характеристики: Надводное водоизмещение 8140 тонн, подводное 12770 тонн. Наибольшая длина по КВЛ 114,3 метра, наибольшая ширина корпуса 13,6 метра, средняя осадка по КВЛ 9,7 метра. Надводная скорость хода 11,6 узла, подводная 33 узла. Рабочая глубина погружения 480 метров, предельная глубина погружения 600 метров. Экипаж 73 человека, из них 31 офицер. Автономность плавания 100 суток.

Вооружение: 4 торпедных аппарата 650 мм (боезапас – 12 торпед) и 4 торпедных аппарата 533 мм (боезапас – 28 торпед), ракето-торпеды и крылатые ракеты РК-55 "Гранат", ПЗРК "Стрела-ЗМ".