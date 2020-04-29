США отреагировали на провозглашение маршала Хафтара фактическим главой Ливии

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Срочные новости этой ночью приходили из Ливии и распространялись крупнейшими информагентствами. Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар объявил свои силы правящими в стране. Сам Хафтар при этом стал самопровозглашённым лидером Ливии.

Напомним, что ранее маршал Хафтар направил ЛНА на Триполи с целью, как он сам выразился, национального объединения страны.

Хафтар:

Единственная моя цель – защита ливийского народа, учёт его воли.

Одним из основных противников того, чтобы Ливия объединилась под руководством именно Халифы Хафтара, выступала и выступает Анкара.

Отреагировали на провозглашение Хафтаром своего политического лидерства в Ливии американские чиновники.

Так, в американской дипмиссии в Ливии заявили, что Хафтар навязывает свою волю, а его провозглашение главой государства носит «односторонний характер». В США заявили, что «сожалеют о случившемся».

Такое американское заявление в очередной раз вскрывает двойные стандарты США. Вашингтону было бы полезно вспомнить, как он поддержал Хуана Гуаидо, провозгласившего себя главой Венесуэлы на одной из улиц Каракаса. Гуаидо впоследствии был даже приглашён в Конгресс США. И провозглашение Гуаидо президентом Венесуэлы без победы на выборах в США «навязыванием политической воли одним человеком» не называли.