Зонд Solar Orbiter сблизится с Землей в ноябре 2021 года

Сейчас он находится на околосолнечной орбите

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Зонд Solar Orbiter, который был запущен в феврале 2020 года, под воздействием Земли в ноябре 2021 года совершит гравитационный маневр (изменение орбиты), после чего выйдет на рабочую орбиту вокруг Солнца. Об этом сообщили ТАСС в корпорации Airbus, которая построила аппарат.

Сейчас аппарат находится на околосолнечной орбите. В конце декабря 2020 года и начале августа 2021 года, уточнили в Airbus, зонд дважды попадет под влияние гравитационного поля Венеры. В результате орбита станет более вытянутой.

"С помощью гравитационного маневра вокруг Земли 26 ноября 2021 года космический аппарат выйдет на свою [180-дневную высокоэллиптическую] орбиту", - сказали в корпорации. На заданной орбите Solar Orbiter будет двигаться вокруг Солнца, то сближаясь, то отдаляясь от него.

"Начиная с сентября 2022 года и до конца миссии, аппарат совершит еще пять гравитационных маневров вокруг второй планеты (Венеры - прим. ТАСС)", - отметили в Airbus. Это позволят увеличить наклон орбиты относительно плоскости экватора Солнца. Таким образом, зонд сможет заглянуть в полярные области звезды.

Solar Orbiter - совместный проект НАСА и Европейского космического агентства (ЕКА) стоимостью примерно 1,5 млрд долларов. Миссия зонда рассчитана на 7 лет, в течение которых аппарату весом около двух тонн предстоит вести наблюдение за солнечной активностью и полярными областями звезды. Он был запущен 10 февраля 2020 года с мыса Канаверал на ракете-носителе Atlas V.

Всего зонд оснащен десятью различными приборами, шесть из которых будут постоянно направлены на Солнце, а четыре других необходимы для изучения состояния среды вокруг самого аппарата. Кроме того, на зонде установлен специальный теплозащитный щит, который позволит аппарату приближаться к Солнцу на расстояние до 42 млн км. В эти моменты внешняя поверхность защитного элемента будет нагреваться более чем до 500 градусов Цельсия, при этом температура приборов, скрытых за ним, не превысит 50 градусов Цельсия.