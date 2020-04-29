"Роскосмос" закупит 100 тыс. медицинских масок по 3 ТЫС. РуБЛЕЙ. "

Москва. 28 апреля. ИНТЕРФАКС - Госкорпорация "Роскосмос" выделила 3 млн рублей на закупку медицинских масок, следует из материалов портала госзакупок.

Согласно тендеру, закупка ведется "в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) среди работников госкорпорации "Роскосмос".

Всего планируется закупить 100 тыс. масок в течение двух дней. На закупку выделено 3,05 млн рублей.

Кроме этого дочернее предприятие Роскосмоса "Информационные спутниковые системы имени академика М.Ф. Решетнева" потратит 4,67 млн рублей на "средства дезинфицирующие вирулицидного действия".

Один из ведущих российских производителей ракетных двигателей "НПО Энергомаш" закупит 3 тонны "жидкости антибактериальной". На покупку выделено 2,2 млн рублей. Предприятие также планирует закупить 250 тыс. медицинских масок с поставкой в мае-июне.

Ранее в понедельник глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что число заболеваших коронавирусом сотрудников космической отрасли превысило 110 человек, трое умерли

В четверг, 23 апреля, он сообщал о 71 заболевшем и двух умерших.