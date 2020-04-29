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Интерфакс-АВН

"Роскосмос" закупит 100 тыс. медицинских масок по 3 тыс. рублей

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Изготовление медицинских масок
Изготовление медицинских масок.
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Львов

Москва. 28 апреля. ИНТЕРФАКС - Госкорпорация "Роскосмос" выделила 3 млн рублей на закупку медицинских масок, следует из материалов портала госзакупок.

Согласно тендеру, закупка ведется "в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) среди работников госкорпорации "Роскосмос".

Всего планируется закупить 100 тыс. масок в течение двух дней. На закупку выделено 3,05 млн рублей.

Кроме этого дочернее предприятие Роскосмоса "Информационные спутниковые системы имени академика М.Ф. Решетнева" потратит 4,67 млн рублей на "средства дезинфицирующие вирулицидного действия".

Один из ведущих российских производителей ракетных двигателей "НПО Энергомаш" закупит 3 тонны "жидкости антибактериальной". На покупку выделено 2,2 млн рублей. Предприятие также планирует закупить 250 тыс. медицинских масок с поставкой в мае-июне.

Ранее в понедельник глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что число заболеваших коронавирусом сотрудников космической отрасли превысило 110 человек, трое умерли

В четверг, 23 апреля, он сообщал о 71 заболевшем и двух умерших.

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Страны
Россия
Компании
ИСС Решетнева
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Медицина
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4 комментария
№1
29.04.2020 10:03
"Роскосмос" закупит 100 тыс. медицинских масок по 3 ТЫС. РуБЛЕЙ. "
Маски с золотым шитьем и бриллиантами.
-1
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№2
29.04.2020 10:13
Директора потирают потные ладошки - кому война, кому мать родна. Маски по 3000 рублей - тьфу, пустяки, цветочки. Сколько своих недоведенных до ума прожектов и истраченных впустую бюджетных миллиардов Роскосмос спишет в корзину под "благовидным" предлогом... сжечь из огнемета эту токсичную, недееспособную, насквозь гнилую и коррумпированную контору.
0
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№3
29.04.2020 11:24
Цитата, q
"Роскосмос" закупит 100 тыс. медицинских масок по 3 тыс. рублей

Цитата, q
Всего планируется закупить 100 тыс. масок в течение двух дней. На закупку выделено 3,05 млн рублей.
У кого-то очень плохо с математикой..
3 000 000 / 100 000 = 30 руб за маску.
+2
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№4
29.04.2020 13:04
Цитата, q
У кого-то очень плохо с математикой..
3 000 000 / 100 000 = 30 руб за маску.
Да я то же о том же...  я вот 198р за 3шт отдал. Так что ещё дешево купили)
Но при всем при этом в шкафчике лежит старая упаковка с масками с ценой 40р за 5 штук (покупали примерно в начале 2019года а может и чуть раньше) Инфляция 3 процента в год говорят)))))
0
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