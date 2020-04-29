Суд применил мораторий на банкротство Амурского судозавода

Хабаровск. 28 апреля. ИНТЕРФАКС - Арбитражный суд Хабаровского края вернул "Судоходной компании "Пять морей" (Владивосток) заявление о банкротстве ПАО "Амурский судостроительный завод" (АСЗ, Комсомольск-на-Амуре, входит в АО "Объединенная судостроительная корпорация", ОСК), применив мораторий на банкротство.

Как сообщает АСЗ, требование судоходной компании возникло из-за долгов судозавода "по ранее оказанным компанией услугам". Сумма взыскания не раскрывается.

Также объем долга не указан в картотеке арбитражных дел.

При этом из материалов суда следует, что постановлением правительства РФ от 3 апреля 2020 года № 428 "О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов в отношении отдельных должников" мораторий применяется, в частности, в отношении организаций, включенных в перечень системообразующих и стратегических.

Кроме того, "заявление ООО "Судоходная компания "Пять морей", направленное в суд посредством почтовой связи, согласно оттиску календарного штемпеля ФГУП "Почта России" принято почтовой организацией 16 апреля 2020 года, то есть после введения моратория. В связи с вышеизложенным, суд приходит к выводу о том, что (...) подлежат возвращению заявителю".

Вместе с тем, это четвертое заявление о банкротстве АСЗ, возвращенное судом кредиторам завода в этом году, следует из картотеки арбитража.

Так, в январе заявление о банкротстве АСЗ было возвращено ЗАО "Электролуч" (Смоленская область) из-за погашения долга, в феврале и марте - ООО "Международная морская компания - МСК" (Владивосток) из-за отсутствия публикации информации о планах обратиться в суд в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

"Амурский судостроительный завод" - крупнейшее судостроительное предприятие на Дальнем Востоке, владеет производственными мощностями и технологиями для строительства и ремонта кораблей и судов военного и гражданского назначения водоизмещением до 25 тыс. тонн.

В 2019 году АСЗ сократил чистый убыток по РСБУ на 42,1%, до 2,1 млрд рублей. На предприятии продолжалось строительство судна снабжения проекта 22420, двух грузопассажирских автомобильно-железнодорожных паромов и достройка многофункционального аварийно-спасательного судна мощностью 7 МВт.

В прошлом году на заводе началось строительство трех малых ракетных кораблей (МРК) - носителей ракет "Калибр-НК" для Тихоокеанского флота (ТОФ). Всего АСЗ должен построить четыре МРК для ТОФ в рамках контракта, заключенного Минобороны.