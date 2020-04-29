Су-57 получит электродвигатели

Российский перспективный истребитель Су-57 может получить электродвигатели, сообщают «Известия», ссылаясь на источники в военно-промышленном комплексе России.

Согласно газете, на самолете гидравлический привод планируется заменить на электромеханический, что повысит малозаметность истребителя и его обслуживание. Первый полет обновленного самолета намечен на 2022 год.

«На некоторых современных самолетах давление превышает 300 атмосфер. Поэтому повреждение трубки приводит к тому, что вся жидкость вылетает за считаные секунды, и бустер перестает функционировать. К сожалению, я сам побывал в такой ситуации», — приводит издание комментарий летчика-испытателя Героя России Олега Мутовина.

В декабре 2019 года в Китае Су-57 отказались называть истребителем пятого поколения, отнеся его к поколению 4+++.

Ранее в том же месяце разбился Су-57, который должен был стать первым таким серийным истребителем, принятым на вооружение Воздушно-космическими силами (ВКС) России.

В июле 2019 года российский вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что серийным Су-57, которые изначально будут поставляться с двигателями первого этапа, впоследствии силовые агрегаты будут заменены на двигатели второго этапа.

В июле 2018 года чиновкник заявил, что Су-35 сегодня считается одним из лучших самолетов в мире, поэтому «нет смысла форсировать работы по массовому производству самолета пятого поколения [Су-57]».

К 2028 году Воздушно-космические силы России должны получить 76 единиц Су-57. К настоящему времени произведено 13 опытных экземпляров Су-57, из которых десять являются образцами для летных испытаний, а три — для наземных статических.