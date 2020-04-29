Войти
Lenta.ru

Су-57 получит электродвигатели

497
0
0
Источник изображения: Фото: Сырица Михаил / «Коммерсантъ»

Российский перспективный истребитель Су-57 может получить электродвигатели, сообщают «Известия», ссылаясь на источники в военно-промышленном комплексе России.

Согласно газете, на самолете гидравлический привод планируется заменить на электромеханический, что повысит малозаметность истребителя и его обслуживание. Первый полет обновленного самолета намечен на 2022 год.

«На некоторых современных самолетах давление превышает 300 атмосфер. Поэтому повреждение трубки приводит к тому, что вся жидкость вылетает за считаные секунды, и бустер перестает функционировать. К сожалению, я сам побывал в такой ситуации», — приводит издание комментарий летчика-испытателя Героя России Олега Мутовина.

В декабре 2019 года в Китае Су-57 отказались называть истребителем пятого поколения, отнеся его к поколению 4+++.

Ранее в том же месяце разбился Су-57, который должен был стать первым таким серийным истребителем, принятым на вооружение Воздушно-космическими силами (ВКС) России.

В июле 2019 года российский вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что серийным Су-57, которые изначально будут поставляться с двигателями первого этапа, впоследствии силовые агрегаты будут заменены на двигатели второго этапа.

В июле 2018 года чиновкник заявил, что Су-35 сегодня считается одним из лучших самолетов в мире, поэтому «нет смысла форсировать работы по массовому производству самолета пятого поколения [Су-57]».

К 2028 году Воздушно-космические силы России должны получить 76 единиц Су-57. К настоящему времени произведено 13 опытных экземпляров Су-57, из которых десять являются образцами для летных испытаний, а три — для наземных статических.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Продукция
ПАК ФА
Су-35
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
Истребитель 5 поколения
Похожие новости
29.07.2019
Су-57 – "Козырь" против американских истребителей (+ВИДЕО)
01.10.2018
"Все, что нужно знать о Су-57"
10.08.2018
Дорогой пролет
01.09.2017
В Минобороны России прошла пресс-конференция, посвященная итогам форума "Армия-2017"
09.09.2015
Уроки МАКСа-2015 — часть I
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 29.04 13:29
  • 32
Взмахи черного крыла
  • 29.04 13:15
  • 1
В ЦНИИТОЧМАШ разработан новый мишенный мобильный комплекс
  • 29.04 13:12
  • 16
ВМС Израиля отказываются от безэкипажных катеров
  • 29.04 13:12
  • 1
Война стальных бутербродов
  • 29.04 13:04
  • 4
"Роскосмос" закупит 100 тыс. медицинских масок по 3 тыс. рублей
  • 29.04 12:52
  • 9
Где забуксовала «Армата»
  • 29.04 12:12
  • 16
На Су-57 планируют отказаться от гидравлики
  • 29.04 11:52
  • 393
Страна не работает до 30 апреля
  • 29.04 11:03
  • 34
Путин, Шойгу и Сталин украсят храм ВС России
  • 29.04 10:33
  • 2068
Как насчёт юмористического раздела?
  • 29.04 09:57
  • 24
Пять самолетов с военными медиками будут вывозить граждан РФ из Китая из-за коронавируса
  • 29.04 08:50
  • 3
С последней попытки: как дрон США разгадал секрет вьетнамской ПВО
  • 29.04 07:38
  • 2
ПВО с «Вашингтона» проспала российский «Ил»
  • 29.04 06:31
  • 5
«Су-24 – русский обман»: польские СМИ о превосходстве эсминцев ВМС США
  • 29.04 06:28
  • 2
Ракетные комплексы «Бастион» на Земле Франца-Иосифа