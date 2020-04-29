Странности реакции на подлёт Ил-38 к авианосцу «Джордж Вашингтон» ВМС США

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В сети обсуждаются некоторые странности, связанные с подлётом российского противолодочного самолёта Ил-38 к авианосцу «Джордж Вашингтон» ВМС США. Видео опубликовано на канале FighterBomber.

Первые истребители были подняты в воздух, когда самолёт ВМС России оказался примерно в 16 морских милях (менее 30 км) от авианесущего корабля. По большому счёту подход самолёта на такое расстояние означал возможность совершения беспрепятственного обстрела цели в виде авианосца и его авиакрыла.

При этом для истребителей, которые в итоге были отправлены на перехват, возникло немало сложностей. Главная из них состояла в скоростных параметрах движения российского противолодочного самолёта.

Истребителям F/A-18 Hornet и F-15 приходилось двигаться на минимальном пределе скоростных возможностей с целью сопровождения Ил-38.

Судя по видео, особенно сложно это выходило у F-15, который поднимался с аэродрома одной из американских военных баз. Можно вспомнить недавнее видео, где из-за разницы в скоростном режиме польскому F-16 для выполнения перехвата российских самолётов пришлось в воздухе выпускать шасси. В случае с американским F-15 этого избежать удалось, однако истребителю пришлось изрядно опускать свою хвостовую часть, сбрасывая скорость до минимума.

Странности ещё и в том, что пара палубных истребителей, которые сопровождали Ил-38 «посменно», взлетала с авианесущего корабля без ракетных вооружений, которые обычно демонстрируются при перехвате воздушной цели. Эксперты уже пошутили по этому поводу, отметив, что американские лётчики, видимо, стали большими пацифистами и решили действовать исключительно «добрым словом» и «мольбой в глазах».

Эта запоздалая реакция со стороны авиакрыла ВМС США говорит о том, что американская сторона оказалась, мягко говоря, не вполне готовой к появлению российского противолодочного самолёта вблизи своего корабля. В свою очередь это может свидетельствовать об определённых проблемах на борту авианосца «Джордж Вашингтон».