«Нет плана исправления»: истребитель F-35 лишили длительного форсажа

Источник изображения: topwar.ru

Пентагон отказался решать одну из ключевых проблем истребителя F-35 – при движении на сверхзвуковой скорости возникает угроза дефрагментации хвостовой части самолета. Вместо внесения технических изменений для ликвидации данного изъяна решено установить ограничения на эксплуатацию машины. Об этом сообщает Defense News.

Как закрыть проблему

Впервые о данной проблеме стало известно в 2019 году. Она состоит в том, что на чрезвычайно больших высотах F-35 в модификациях, предназначенных для ВМС и морпехов, в состоянии летать на сверхзвуке в течение коротких промежутков времени, так как данный режим передвижения приводит к расслоению конструкции и потери скрытности.

Эта проблема может сделать невозможным для F-35C ВМС США проведение сверхзвуковых перехватов

- пишет издание.

С его слов, данная проблема была закрыта 17 декабря 2019 года «росчерком пера» - в отчете о недостатках было указано: «нет плана исправления». Данная формулировка используется в тех случаях, когда требования пользователя устранить замечания не оправдывают сметную стоимость внесения изменений.

Имелось ввиду, что устранение дефекта потребует длительной разработки и летных испытаний нового материала покрытия, который сможет выдерживать оказываемое на него на сверхзвуке воздействие в течение неограниченного времени, удовлетворяя весовым и прочим условиям.

Вместо этого данный вопрос решается процедурно путем введения временнОго ограничения на скоростные полеты

- сообщает издание.

Длительное следование на сверхзвуке в состоянии нанести урон не только хвостовой части планера, но и расположенным здесь антеннам.

Источник изображения: topwar.ru

Тактические последствия

Может показаться ужасным, что самолет, приобретенный для полетов на сверхзвуковых скоростях, не сможет делать этого в течение длительного периода времени

- отмечает Defense News.

Однако, как пояснил изданию эксперт Брайан Кларк из Института Хадсона, являющийся отставным морским офицером, в отличие от F-22 сверхзвук для F-35 не является тактически необходимым приемом. Он нужен лишь в некоторых случаях и на короткие дистанции, напоминая ситуацию, когда разбивают стекло в чрезвычайных условиях.

При этом Defense News приводит и другие оценки. Отставной пилот заявил, что «ограничения на форсаж могут оказаться смертельными в сценариях ближнего боя». С его слов, уже имеется неблагоприятный для США исторический прецедент игнорирования ближней схватки. Во время войны во Вьетнаме была сделана ставка на ракеты и отброшена идея носового орудия, что вызвало всплеск смертей в бою. Морская авиация это помнит и поэтому не доверяет ограничениям на форсаж.