Новые двигатели от Т-72 подарили танкам Т-64 в Узбекистане новую жизнь

Источник изображения: vestnik-rm.ru

В сухопутных войсках Узбекистана началась модернизация выпускавшихся до 1987 в городе Харьков Украинской ССР основных боевых танков Т-64Б1.

Эти бронемашины попали в Среднюю Азию из расположенных в ГДР и Венгрии групп войск. И вот уже почти три десятка лет они служат в армии бывшей союзной республики. За это время многие из них уже давно выработали свой ресурс, поэтому решено было их отремонтировать и по возможности модернизировать. Танки получили встроенную динамическую защиту башни, решетчатые противокумулятивные экраны.

Источник изображения: vestnik-rm.ru

Доработано было внутреннее оборудование, но самое главное - старый двухтактный двигатель 5ДТФ мощностью 700 л.с. поменяли на В-84 от российского Т-72Б. Он на 140 "лошадок" превосходит харьковское изделие.

Эти нововведения позволят старым советским танкам еще не один год выполнять возложенные на них задачи.

Лев Романов

Скриншот с видео Минобороны Узбекистана