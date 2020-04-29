Бои идлибского значения: Анкара перешла в наступление на исламистов

Попытка Турции разблокировать трассу М4 закончилась активизацией боевых действий против террористов

Турция начинает жесткую зачистку в сирийской провинции Идлиб. Попытка военных разогнать экстремистов, блокирующих трассу М4, переросла в бои с группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в России). Потери несут обе стороны, а также гражданское население. Намерение Анкары выполнить договоренности, достигнутые в Москве по урегулированию конфликта, настроило против турецкой армии как радикальных исламистов, так и местных жителей. Эксперты считают, что столкновения продолжатся.

Схватка под Найрабом

Источники, знакомые с ситуацией, рассказали «Известиям», что с вечера 26 апреля интенсивность боев в Идлибе резко возросла. Турецкие войска атаковали позиции боевиков под Найрабом. Принимает участие в операции и жандармерия. Ее задействовали для подавления гражданских беспорядков. Было зафиксировано несколько ударов беспилотников по опорным пунктам «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ).

События в Идлибе обострились после очередной попытки Анкары выполнить московские соглашения и разблокировать стратегическое шоссе М4. Во время столкновений с боевиками, турецкие военные применили сначала слезоточивый газ, а затем открыли огонь на поражение.

Медики сообщили о пяти убитых и множестве раненых. В их числе не только гражданские лица, но и экстремисты. По словам источников «Известий», после начала стрельбы на баррикадах вместо местных жителей появились вооруженные боевики с автоматами и гранатометами. Укрываясь за земляными валами, перегораживающими трассу, они открыли огонь по турецкой бронетехнике.

Фото: Global Look Press/Anas Alkharboutli Источник изображения: iz.ru

Также террористы обстреляли из минометов один из турецких блокпостов под Найрабом и противотанковыми ракетами — колонну техники. В ответ Турция нанесла авиаудар по позициям ХТШ у поселка Саан. В понедельник поступили сообщения о новых атаках беспилотников по позициям террористов в долине Аль-Габ.

Пострадавших при обстрелах военных в тот же день эвакуировали вертолетами. Сирийскими СМИ сообщалось, что в воскресенье турецкие офицеры начали переговоры с представителями боевиков, чтобы разрядить ситуацию, но они закончились безрезультатно.

— Столкновение турецких военных и жандармерии с исламистами было неизбежно, — считает военный эксперт Владислав Шурыгин. — Экстремисты не проявили никакого желания уступать и добровольно разблокировать М4. А время, выделенное Анкаре на вытеснение с трассы боевиков, истекает. Но даже сейчас Турция пытается решить вопрос с минимальным использованием силы.

Уже накопленных в провинции Идлиб турецких войск вполне достаточно для гораздо более серьезной операции. В распоряжении Анкары свыше 10 тыс. солдат и более сотни единиц танков и тяжелой артиллерии. Не исключено, что нынешние бои перерастут в более масштабное противостояние с ХТШ, полагает эксперт.

Нелояльное население

В знак протеста против расстрела митингующих местные жители временно перекрыли основную трассу из Турции в Идлиб. О применении силовых методов для их разгона не сообщается, хотя именно по этой дороге происходит снабжение и наращивание турецкой группировки в провинции.

В то же время в соцсетях появились фотографии листовок, которые турецкие военные начали разбрасывать над Идлибом. В них Анкара просит местное население отказаться от помощи террористической группировке и поддержать турецкую армию в ее операции по разблокированию трасс М4/М5. В листовке говорится, что это послужит улучшением экономической ситуации в Идлибе и предотвратит возобновление полномасштабных боевых действий между боевиками и сирийским правительством.

Недовольные соглашением местные жители блокируют трассу М4 в районе населенных пунктов Найраб и Эриха с 15 марта. Турция несколько раз разгоняла их палаточные лагеря, привлекая в том числе и жандармерию, обученную действовать против манифестантов. Но полностью открыть дорогу для патрулей у нее не получается.

Акция сирийской оппозиции против совместного российско-турецкого патрулирования трассы М4 возле поселка Найраб Источник изображения: Фото: TASS/AP/Ghaith Alsayed

По данным арабских СМИ, боевики, которые контролируют основную часть провинции, установили там жесткие правила. Они проводят казни местных жителей не только по обвинениям в уголовных преступлениях, но и за «святотатство», а также критику в адрес своего руководства

Позицию населения Идлиба нельзя сбрасывать со счетов, полагает профессор Академии военных наук Вадим Козюлин. Недаром провинция осталась последним оплотом радикальных исламистов в Сирии и убежищем для ХТШ — самой жестокой после ИГ (запрещена в России) группировки. Большая часть жителей запугана боевиками, но многие действительно разделяют их радикальные идеи и не хотят никаких компромиссов с правительством.

— Надо помнить, что в провинцию были эвакуированы несколько тысяч самых упорных боевиков и их семей из районов Сирии, примирившихся с Башаром Асадом, — отметил эксперт. — Поэтому Турции нелегко будет добиться здесь полной лояльности и поддержки. Новые инциденты неизбежны. С остальными местными жителями тоже будет сложно: они были связаны как с Турцией, так и с Сирией. У многих есть родственники на подконтрольной Асаду территории, и разрыв связей они воспримут довольно болезненно.

Путь патруля

Первый совместный патруль России и Турции по трассе М4 натолкнулся 15 марта на сопротивление боевиков и местных жителей и был остановлен. Турция попросила у российской стороны дополнительный срок на разблокировку трассы и обеспечение выполнения соглашений, подписанных в Москве 5 марта.

Раз в неделю попытка совместного патрулирования небольшого участка трассы М4 российскими и турецкими военными повторяется. Колонна бронемашин проезжает несколько километров от Саракиба до Найраба и, не вступая в конфликт с протестующими и боевиками, возвращается обратно. Предыдущая, пятая по счету операция прошла 21 апреля.

Турецкие и российские солдаты во время совместного патрулирования в северной провинции Идлиб Источник изображения: Фото: REUTERS/Turkish Defence Ministry

Патрули должны взять под контроль 70-километровый участок шоссе. Сейчас большая его часть находится под властью террористических группировок. После вытеснения их с дороги, по российско-турецким договоренностям, предстоит создать буферную зону — по 6 км в каждую сторону от шоссе. К северу от него разместят блокпосты турецкой армии, к югу — российской военной полиции.

После обеспечения безопасности трассы планируется открыть по ней движение гражданского транспорта от Алеппо до Латакии, как это уже было сделано на другом стратегическом шоссе М5 Дамаск–Алеппо. Его удалось освободить от боевиков в начале марта.

Антон Лавров, Роман Крецул