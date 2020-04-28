Крымские «Осы» сирийской выучки

Зенитчики Черноморского флота достойно встречают 75-летие Великой Победы

Зенитный ракетный полк, которым командует полковник Игорь Волков, недавно вернулся с крымского полигона Опук. Вернулся с победой, которую одержал в тактическом учении с боевой стрельбой. Практические пуски ракет увенчались успехом, цели были поражены и за стрельбу зенитчики получили отличную оценку.

«Полевой выход ЗРП начался 25 февраля, – рассказывает Игорь Волков, – но еще ранее в поле выехала оперативная группа во главе с моим заместителем подполковником Алексеем Гурко. Именно он, а также мой заместитель по вооружению подполковник Дмитрий Гринев и командир ударной батареи капитан Андрей Храмеев внесли существенный вклад в успех всего полевого выхода и его венца – тактического учения с боевой стрельбой, которое проходило на сложном фоне, во взаимодействии с другими силами и средствами ПВО армейского корпуса и в условиях радиоэлектронного противодействия».

«Мы выехали из расположения ЗРП загодя, еще 17 февраля с задачей развернуть полевой лагерь, – говорит Алексей Гурко, – поставили восемь жилых палаток М-30, штабную, палатки для учебно-боевых мероприятий, тылового и бытового назначения. Обустроили парк боевых машин. Работать приходилось в сложных погодных условиях: три дня подряд беспрерывно лили дожди и мы буквально месили ногами февральскую полигонную жижу. Но отступать было некуда, требовалось вписаться в жесткий график учений. Здесь по-ударному потрудились со своими подчиненными заместитель командира полка по тылу майор Дмитрий Мальцев, командир ремонтной роты капитан Иван Калиничев, который возвел полевой парк боевых машин».

В назначенный день зенитный ракетный полк приехал на оборудованное место и, не мешкая, приступил к боевой учебе. Полевой лагерь зенитчиков осмотрел командир армейского корпуса генерал-майор Константин Касторнов и выразил удовлетворение произведенными работами.

Примечательно, что на полигоне Опук зенитчики не стреляли с 2001-го, последние годы ездили на уже привычные полигоны Капустин Яр и Ашулук. Далекие степи за пять лет стали для них чуть ли не родным домом. Впрочем, черноморские зенитчики готовы были в полном объеме отработать поставленные задачи и на Опуке, где когда-то также решали задачи боевой подготовки.

Не один десяток раз выполнял практические стрельбы кавалер ордена Мужества полковник Игорь Волков. За четыре года это его седьмая боевая стрельба в качестве командира полка. Общее же количество стрельб «главного зенитчика» ЧФ сегодня трудно сосчитать.

Игорь Волков – участник военных операций в Сирии и в феврале 2016 года Указом президента РФ за мужество, отвагу, проявленные при выполнении воинского долга, награжден орденом Мужества. Как носитель боевого опыта Игорь Викторович сумел в короткий срок мобилизовать на успешное выполнение поставленной задачи прежде всего командный состав полка. Тренировки, занятия, учения шли безостановочно, с максимальной эффективностью. Использовалась учебная матчасть полка, отрабатывались действия с привлечением авиации ЧФ и Южного военного округа. Боевая подготовка – главный приоритет жизни полка. И здесь «приводными ремнями» командирской воли выступали подполковники Алексей Гурко, Дмитрий Гринев.

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Прежде чем начались масштабные тактические учения с боевой стрельбой, которыми руководил начальник ПВО армейского корпуса полковник Виктор Гервяло, зенитчики держали теоретический экзамен. Они сдавали нормативы, зачеты на знание материальной части, мер безопасности во время стрельб.

«Если говорить о главном экзамене, то мы должны были двумя ракетами поразить две мишени, – вспоминает недавнюю стрельбу полковник Игорь Волков, – задача непростая в силу постоянно меняющейся тактической обстановки. Тут все решали секунды. Замешкался – значит проиграл. Но проигрывать зенитчики не привыкли».

На отлично сработали подчиненные командира «ударной» батареи капитана Андрея Храмеева, батарея уже три года ударная. «Лучшая в полку, – подчеркивает подполковник Алексей Гурко, – будет подтверждать высокое звание ударной уже в четвертый раз. Капитан Храмеев за руководство и отличные показатели личного состава батареи в боевой подготовке в 2019 году награжден медалью Жукова. На отлично сработал заместитель начальника расчета старший сержант Алексей Троков. Алексей Михайлович – главный сержант полка, настоящий авторитетный помощник командира полка. Профессионал высочайшего класса, он первым захватил цель на максимальной дистанции, выдал необходимые данные для стрельбы».

Не подкачал и второй расчет. Хотя для его начальника старшего лейтенанта Сергея Роговикова это была первая практическая стрельба на таких значимых учениях. В расчете отличился сержант Александр Алексеев. Как итог – обе мишени были поражены ЗРК «Оса».

«Но на этом испытания не закончились, – говорит руководитель учений и стрельб, начальник ПВО армейского корпуса полковник Виктор Гервяло. – В бой вступили ЗРК «Стрела-10», ЗУ-23 и переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК) «Игла», которые были развернуты в секторах стрельбы. Зенитчики, вооруженные ПЗРК «Игла», успешно выполнили задачи по охране и обороне командных пунктов, других полевых объектов от нанесения воздушных ударов с беспилотных летательных аппаратов условного противника, а расчеты ЗРК провели боевые стрельбы по целям, имитирующим средства воздушного нападения. Расчеты ЗРК в условиях радиоэлектронных помех «противника» осуществили разведку воздушной обстановки с оперативным определением координат целей, после чего произвели их поражение пусками ракет».

При выполнении поставленных задач военнослужащие выполнили пуски ракет по целям, которые имитировали как одиночные, так и групповые средства воздушного нападения условного противника на различных высотах и с различными скоростными характеристиками.

«Если говорить о ЗРК «Стрела-10», то хочу отметить зенитный дивизион подполковника Алексея Попова из отдельной бригады береговой обороны, – продолжает полковник Виктор Гервяло. – Из этой же бригады высокую выучку показали подчиненные капитана Александра Пахнюка, стрелявшие из ЗУ-23. Отмечаю грамотные профессиональные действия начальника ПВО отдельной береговой ракетно-артиллерийской бригады майора Руслана Тихонова, подчиненные которого успешно стреляли из ПЗРК «Игла». В мероприятиях боевой подготовки также приняли участие воины отдельной береговой ракетной бригады подполковника Алексея Щербака. Учение получилось масштабным, динамичным и стало одним из завершающих боевых мероприятий зимнего периода обучения в рамках армейского корпуса, его главным экзаменом».

Следует отметить, что ЗРП, которым командует полковник Игорь Волков, передал свою боевую технику российским братьям по оружию, прибывшим на полигон Опук. Они выполнили три практических пуска ЗРК «Оса». Так что боевая техника черноморцев выдержала еще один экзамен и не подвела. Все пуски были успешными.

Нельзя сказать, что комплексы у черноморцев новейшие. «Осы» не новые, но надежные, ибо обслуживают их настоящие профессионалы. И в этом большая заслуга заместителя командира полка по вооружению подполковника Дмитрия Гринева, командира ремонтной роты капитана Ивана Калиничева. Они высоко отзываются о надежности отечественного ЗРК «Оса» и поддерживают грозное оружие в полной боевой готовности. «И даже восстанавливаем фронтовую технику, – говорит подполковник Дмитрий Гринев. – Наши ремонтники сумели отреставрировать автомобиль ЗИС-5 образца 1933 года, который был базовой машиной для многочисленной фронтовой техники, в том числе легендарной катюши. Подготовили ЗИС-5 к параду в ознаменование 75-летия Победы. Здесь ударно потрудились командир взвода по ремонту автомобильной техники прапорщик Виталий Трофименко, сержанты контрактной службы Александр Стецков, Сергей Зиненко».

Главный экзамен зимнего периода обучения ЗРП полковника Игоря Волкова выдержал с честью. Но боевая подготовка продолжается. На полигоне в Ейске в рамках состязаний «Чистое небо-2020» находятся четыре зенитчика ЗРП во главе со старшим лейтенантом Олегом Дзгоевым. Они защищают честь не только полка, но и всего Черноморского флота. Остается добавить, что полк достойно встречает 75-летие Великой Победы. Зенитчики надежно охраняют крымское небо, включая и Крымский мост.

Владимир Пасякин

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 16 (829) за 28 апреля 2020 года