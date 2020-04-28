Международный астронавтический конгресс пройдет в онлайн-формате в октябре

Илон Маск во время выступления на Международном астронавтическом конгрессе в Аделаиде.

Он должен был пройти в это году в Дубае

ТАСС, 27 апреля. Международный астронавтический конгресс (IAC), который должен был пройти в этом году в Дубае, перенесен на 2021 год из-за пандемии коронавируса. В этом году мероприятие пройдет в онлайн-формате в октябре, сообщила президент Международной астронавтической федерации (организатор конгресса) профессор Паскаль Эренфройнд.

"Я рада объявить, что мы будем принимать IAC 2020 в виртуальном формате. 71-й Международный астронавтический конгресс - CyberSpace Edition пройдет в ваших домах и офисах по всему миру с 12 по 14 октября 2020 года", - говорится в письме Эренфройнд, текст которого опубликован на сайте Международной астронавтической федерации.

Она также уточнила, что 72-й Международный астронавтический конгресс пройдет в Дубае с 25 по 29 октября 2021 года. Этот конгресс проводится ежегодно в разных странах.

Ранее Международная астронавтическая федерация сообщала, что Глобальная конференция по исследованию космоса (Global Space Exploration Conference, GLEX), которая первоначально должна была пройти в Санкт-Петербурге 9-11 июня этого года, перенесена на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

Также с 2021 года на 2022 год была перенесена Глобальная космическая конференция по изменению климата GLOC-2021, которая должна была пройти в Осло.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3 млн человек, свыше 207 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 87 147 случаев заражения, выздоровели 7 346 человек, умерли 794. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.