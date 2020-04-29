Коронавирус как универсальный аргумент

Многофункциональный медцентр Черноморского флота подстрахует гражданское здравоохранение

В Севастополе, в бухте Омега, на территории филиала 1472-го Военно-морского клинического госпиталя имени академика Н. И. Пирогова ударными темпами ведется строительство двухэтажного многофункционального медицинского центра общей площадью 3200 квадратных метров на 60 коек.

9 апреля заместитель министра обороны Российской Федерации Тимур Иванов, врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев, командующий Черноморским флотом вице-адмирал Игорь Осипов проверили ход работ.

В целом по стране Минобороны строит 16 медицинских центров. Один из них – в главной базе Черноморского флота.

«Строительство всех 16 многофункциональных медицинских центров, общая площадь которых составит почти 115 тысяч квадратных метров, ведется с опережением графика. На объектах задействовано более 800 единиц техники. Работы развернуты в круглосуточном режиме в три смены», – сообщил Тимур Иванов.

Он подчеркнул, что одновременно с опережающими темпами возведения объектов в каждый из строящихся центров будет оперативно организована поставка оборудования и медицинской техники. «Каждый центр будет укомплектован самым современным оборудованием, в том числе компьютерными томографами, оборудованием для анестезии, эндоскопии, экстракорпоральной мембранной оксигенации», – отметил заместитель министра обороны РФ.

“ Медцентр строится для нужд Вооруженных сил, но будет оказывать всяческое содействие в лечении гражданского населения ”

Создание медицинского центра в Севастополе ведется в рамках развития инфраструктуры существующего Военно-морского клинического госпиталя Черноморского флота. К работам приступили 23 марта 2020 года. Строительство выполняют специалисты Военно-строительного комплекса Министерства обороны России с участием инженерных подразделений Черноморского флота. На площадке функционируют порядка 30 единиц техники, работы идут в две смены. В них задействовано 250 человек. Завершение работ на объекте планируется к 9 мая, хотя ранее срок сдачи намечался на 15 мая.

Тимур Иванов пояснил, что темпы работ высокие, несмотря на определенные технологические ограничения, связанные со скальным грунтом на площадке. По этой причине строителям пришлось проводить дополнительные работы, проектировщиками объекта были оптимизированы процессы возведения комплекса при соблюдении всех норм и требований. Поставка оборудования запланирована на конец текущего месяца.

«Изначально это строится для нужд Вооруженных сил и на территории существующего военного госпиталя в рамках реконструкции. Тем не менее мы будем оказывать всяческое содействие в лечении гражданского населения по согласованию с губернатором», – подчеркнул Тимур Иванов.

«В настоящее время мы полностью перепрофилировали городскую инфекционную больницу под специализированное учреждение, где оказывают помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией, – отметил Михаил Развожаев. – По нормативам в городе должно быть развернуто 225 коек. Но мы прекрасно понимаем, что огромное количество людей, которые и живут, и приезжают в Севастополь, не имеют регистрации. Я благодарен Министерству обороны и нашему Черноморскому флоту за оперативно возводимый современнейший инфекционный госпиталь на 60 мест, который будет полностью укомплектован всем необходимым оборудованием, включая аппараты ИВЛ. Те действия, которые сегодня предпринимаются, – самые необходимые и своевременные».

Я побывал на объекте на следующий день после рабочего визита Тимура Иванова и увидел, что работы и после посещения высоких начальников идут неослабевающими темпами. В обеспечении жизнедеятельности строителей активное участие принимали военнослужащие медицинского отряда специального назначения (МОСН) Военно-морского клинического госпиталя Черноморского флота. Подчиненные подполковника медслужбы Алексея Тебенькова, кроме решения своих плановых задач, коих сегодня много, развернули три большие палатки для обеспечения полноценного и бесперебойного питания строителей, подвели туда воду, установили системы для мытья рук, расставили столы и стулья, организовали подвоз продуктов.

«Две палатки рассчитаны на 96 человек, – сообщил командир роты капитан Евгений Плехун. – В принципе и их хватит, чтобы накормить там рабочих, но с другой стороны, чтобы избежать второй смены и стесненности людей, мы развернули и третью палатку. Прием пищи идет быстро, организованно, на потоке. Оперативно работает начальник продовольственной службы МОСН майор Роман Витусевич, начальник столовой Татьяна Чехова, командир взвода старший прапорщик Николай Пайчук, начальник склада сержант Андрей Железков, рядовой Евгений Хорольский…»

Организация полноценного питания рабочих и инженерно-технического состава – одна из важнейших составляющих успеха в возведении многофункционального медцентра. Скептики сомневаются в том, что центр возможно возвести в столь сжатые сроки. Но у меня, увидевшего все своими глазами, такая уверенность лишь окрепла. Объект стратегической важности растет не по дням, а по часам.

На 17 апреля полностью завершены работы по монтажу колонн металлического каркаса, бетонированию подпорных стен и установке плит под укладку коммуникаций по периметру здания. Продолжаюется монтаж, армирование и заливка плиты перекрытия второго этажа, прокладка сети канализации и отопления медцентра, монтаж и обшивка гипсокартоном металлического каркаса перегородок внутренних помещений, установка сэндвич-панелей по ходу выведения стен.

Накануне в Севастополь доставили самое современное медицинское оборудование, которым будет оснащен строящийся медицинский центр.

Владимир Пасякин

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 16 (829) за 28 апреля 2020 года