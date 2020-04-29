Дуэль между небом и космосом

Как МиГ-31 списал на землю американский суперсамолет

Неуязвимый самолет-разведчик был во времена холодной войны идефикс Пентагона. И надо сказать, на реализацию ее средств не жалели. Однако каждый американский проект действовал на советских конструкторов и военных весьма мобилизующе, и в арсеналах СССР быстро возникло требуемое противоядие.

Вначале появился высотный Lockheed U-2, несколько лет беспрепятственно пересекавший территорию СССР и, будучи недосягаемым для наших перехватчиков, спокойно фотографировавший все интересовавшие американцев объекты. 1 мая 1960 года состоялся последний полет самолетов этого типа над нашей территорией, в ходе которого высотный разведчик был сбит зенитной ракетой С-75. Но в то время в той же компании «Локхид» велись работы над еще более совершенной машиной, которая должна была стать не только самой высотной, но и самой скоростной – настолько, чтобы быть неуязвимой для ракет ПВО.

Машина, получившая индекс А-12, была испытана над Северным Вьетнамом. Развивая скорость 3 Маха, разведчики ходили прямо над позициями комплексов С-75. По ним активно стреляли и даже, по сообщениям американских изданий, один А-12 таки привез на аэродром несколько поражающих элементов БЧ советской ракеты.

Тем не менее А-12 стал лишь ступенью к созданию машины с еще более впечатляющими характеристиками. Так появился SR-71, неофициально именовавшийся Blackbird – «Черный дрозд», достигавший скорости 3,2 Маха.

Надо сказать, у американцев появилась «горячая штучка» в прямом смысле слова – на высоте 24 тысячи метров при забортной температуре минус 60 отдельные участки обшивки нагревались до 450 градусов, а 260 по Цельсию считалось нормальной температурой обшивки. Оба члена экипажа были облачены в специальные кондиционируемые скафандры, которые в дальнейшем почти без изменений перекочевали в оснащение «Шаттлов». При полной массе 77 тонн вес топлива составлял две трети – около 46 тонн, и самолет с полной заправкой просто не в состоянии был взлететь. Алгоритм был следующий: SR-71 взлетал с небольшим запасом топлива, причем не абы какого, а специально разработанного для данного самолета и больше нигде не применявшегося. После взлета и набора высоты происходила дозаправка в воздухе, под специфическое топливо были специально переоборудованы три десятка заправщиков КС-135, без которых выполнение задач оказывалось невозможным, одной заправки хватало максимум на полтора часа полета. Поэтому вдоль всех трасс, по которым работали разведчики, были намечены районы, где дежурили самолеты-заправщики. На Балтике, у северных границ и вдоль побережья Камчатки американцы проложили маршруты, по которым летали SR-71, не нарушая границы, но демонстрируя, что им при нужде несложно будет это сделать. Американские и натовские летчики тренировки ради проводили перехваты скоростных разведчиков, но безуспешно, из чего был сделан вывод, что и русским это не по зубам.

Наши самые скоростные перехватчики МиГ-25 имели максимальную скорость три тысячи километров в час, но главное – они не были оснащены таким радиолокационным оборудованием, какое позволяло бы своевременно обнаружить быстролетящую цель и эффективно использовать ракеты. И потому на базе планера МиГ-25 в 1972 году начали создавать по сути совершенно новую машину, одной из задач для которой ставилась борьба с «Дроздами». МиГ-31 немного уступал «предку» в скорости и потолке, но цели обогнать американца не ставилось. Главным оружием нового всепогодного перехватчика стал мощнейший радар «Заслон» с фазированной антенной решеткой. При этом машина вышла достаточно экономичной и получила возможность дозаправки в воздухе, что позволяло вести многочасовое патрулирование. Но и с таким оснащением осуществить перехват противника было непросто. Выручало то, что SR-71 готовили к полету как космический корабль, это было долгой и сложной процедурой. И о взлете «цели», скажем, с Окинавы, наша радиоразведка информировала истребителей практически сразу. После чего не позже чем через 15 минут должен был взлететь МиГ. Наши летчики до поры локатор не включали – инфракрасная аппаратура засекала раскаленные выхлопы «Дрозда» более чем за сто километров. Бортовой вычислительный комплекс МиГа выводил наш самолет на дистанцию атаки, следовала засветка цели – оставалось лишь пустить ракеты. Но американцы прекрасно видели, что находятся в зоне действия локатора, потому самым разумным для них в таких ситуациях оказывалось изменить курс, чтобы показать – мы ничего, мы так просто… Что они и делали. Собственно, на этом история SR-71 и закончилась, достаточно было убедиться в его уязвимости. Постепенно все сверхдорогие машины вывели из эксплуатации, последние – в 1998 году. Но при этом МиГ-31, прошедшие уже несколько модернизаций, до сих пор в строю и оснащаются самым современным вооружением, в том числе гиперзвуковыми комплексами «Кинжал». И еще десяток лет точно будут служить верой и правдой.

От редакции

Жаль, что нынешняя РФ не может создать подобного самолета. И даже больше не в состоянии строить МиГ-31М. Самолет сей намного опередил свое время. Неманевренный, но высотный и скоростной, он предназначался для ведения боя ракетами очень большой дальности. Экипаж тяжелого истребителя состоит из двух человек: летчик сосредотачивается на пилотировании, а бой ведет оператор. МиГ-31М способен вести бой «умным роем» из четверки машин, при этом руководя действиями более легких истребителей.

Артур Несвияжский

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 16 (829) за 28 апреля 2020 года