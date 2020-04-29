Ракеты Су-57 прозрели и увидели цель

Какие изменения претерпел российский истребитель пятого поколения

Одной из неожиданных жертв короновируса COVID-2019 стала отмена показа новейшего российского истребителя Су-57 на Параде Победы 9 мая. С одной стороны, «пятьдесят седьмые» достаточно известная машина. Ее активно показывали на Московских авиационно-космических салонах начиная с 2011 года. Но за девять лет эти истребителя пятого поколения так ни разу и не появились над Красной площадью. Каждый раз отсутствие Су-57 в авиационной части парада Победы объяснялось руководством Минобороны достаточно просто – машина новая экспериментальная и не прошла весь спектр испытаний.

Но к 75-летию Победы ситуация наконец изменилась, в небе над Москвой в парадном строю должна была пройти уже целая эскадрилья новейших истребителей. Управлять ими должны были летчики 929-го Государственного летно-исследовательского центра. Все «парадные» истребители активно участвуют в программе тестирования.

В конце марта Минобороны представило видео подготовки «пятьдесят седьмых» к Параду Победы, а также проведения испытательных полетов. Ролик был достаточно коротким, но оказался весьма информативным. За последнее время появилось достаточно интересных сведений о развитии программы Су-57. Поэтому сейчас уже можно сделать вывод о том, как будет развиваться российский истребитель.

Ракета из брюха

Если посмотреть фотографии Т-50/Су-57 начиная с 2011 года, можно обнаружить интересную особенность. Долгое время вооружение истребителя подвешивалось исключительно под крылья машины, хотя по заявлениям конструкторов российский истребитель пятого поколения должен применять авиационные средства поражения (АСП) из специальных внутренних отсеков. И это понятно. «Пятьдесят седьмой» выполнен по технологии радиолокационной незаметности, а размещаемые под крыльями ракеты и бомбы серьезно увеличат радиоэлектронное отражение и сведут на нет всю работу авиастроителей и инженеров.

“ Фактически самолет способен пережить несколько близких разрывов ракет типа «воздух-воздух» или зенитных ракет ”

Специальными отсеками для вооружения оборудованы все конкуренты Су-57– американские F-22 и F-35, а также китайский J-20. Но у такой компоновки самолета есть существенные проблемы. Главная – это запуск из оружейных отсеков пакетов ближнего боя с головками теплового наведения (ТГСН). На решение этой проблемы американские разработчики потратили несколько лет, но так и не смогли найти оптимальное решение.

Для того чтобы ракета поразила цель, ТГСН должна обнаружить источник тепла еще до того момента схода с пусковой установки. О захвате цели пилота извещает характерная трель в наушниках. Повышение громкости говорит о том, что головка взяла объект на сопровождение и готова к пуску. Современные ракеты типа Р-73 и Р-74 оснащены тепловыми головками самонаведения с системой поворота. Работает это достаточно просто. Пилот с помощью специального джойстика, размещенного на органах управления, наводит прицельную марку на цель. И вся информация передается ТГСН.

На современных истребителях, к примеру Су-30СМ и Су-35С ТГСН получает информацию уже непосредственно от нашлемной системой прицеливания летчика. Летчику достаточно поворотом головы найти цель. И головка самонаведения самостоятельно выполнит доворот и возьмет объект на сопровождение.

Но у самолетов с оружейными отсеками АСП находятся внутри фюзеляжа и не видят цель. Для того, чтобы такую ракету задействовать, ее надо извлечь из отсека. При этом открытие створок сразу снизит показатели радиоэлектронной незаметности и самолет перестанет быть невидимкой.

Для F-22 американские авиастроители разработали специальную пусковую установку. Она выводила ракету AIM-9 из отсека и при этом закрывала створки. Но такая установка серьезно ограничивает «двадцать второй» по маневренности. Также она не универсальна, и другие типы АСП на нее не подвесишь. Поэтому в настоящее время в боекомплекте F-22 и F-35 всего по две ракеты ближнего боя с ТГСН.

25 марта Минобороны опубликовало видео, где были показаны полеты Су-57 на предельных режимах. Самым интересным стал эпизод, где истребитель выполнил пуск ракеты. Машина набирает высоту и за счет двигателей с изменяемым вектором тяги пилот сбрасывает скорость. Это обеспечивает максимальную эффективность захвата цели ТГСН. Правда, такой маневр приводит к большим перегрузкам.

На видео хорошо различимо, что ракета сходит не с пусковых установок на крыльях, а из позиции в районе воздухозаборника. Как известно на Су-57 четыре оружейных отека – два больших находятся между двигателями, а еще два меньшего объема расположены в крыльях, как раз вблизи воздухозаборников.

Показанное видео говорит о том, что российский истребитель получил специальную пусковую установку для ракет с тепловой головкой самонаведения. И в отличие от американских аналогов новинка работает даже в условиях высоких перегрузок. Последнее крайне важно для Су-57, поскольку одно из главных преимуществ российского истребителя – сверхманевренность. Если изучить схему «пятьдесят седьмого», то можно предположить, что на его борту в малых оружейных отсеках находится не менее четырех ракет «воздух-воздух».

Су-57 сможет вести бой с противником не только с высокими перегрузками, но и сверхзвуковой скорости. То есть будут максимально реализованы все преимущества машины. При этом можно вспомнить, что недавно Пентагон вынес ограничения на использования F-35 на сверхзвуковых скоростях.

Электрический истребитель

Еще одной неожиданной новинкой стало решение о создании на базе Су-57 «электрического самолета». Речь идет об отказе на истребителе от традиционных гидравлических систем и замене их электроприводами.

Первые работы по этому проекту начались еще в 2018 году и получили шифр «Мегаполис». Как известно, самолет выполняет маневр за счет переложения управляющих плоскостей – элеронов, стабилизаторов, рулей направления. Из-за высоких скорости и перегрузок для этого требуются достаточно мощные гидравлические системы.

Анализ боевых повреждений авиации показывает, что главной причиной гибели самолетов становится именно отказ гидравлики. В крыльях и плоскостях машин находятся достаточно габаритные трубы с гидравлической жидкостью. Поэтому близкий разрыв ракеты часто приводит к их повреждению и система управления летательного аппарата перестает работать.

Примечательно, что такая проблема была известна еще во времена войны во Вьетнаме. По этой причине разработчики штурмовика Су-25 еще в 1970-е годы отказались от гидравлических усилителей. Но боевой опыт показал, что без гидравлики пилотам иногда не хватает физической силы, чтобы выполнять сложные маневры, а также управлять штурмовиком с большой взлетной массой. Поэтому уже в 1980-е годы в конструкцию «Грача» добавили гидравлические бустеры.

В отличие от традиционной гидравлики электрические приводы гораздо более безопасны. Плоскостями управляют небольшие электродвигатели, идущие к которым цепи питания можно многократно дублировать. Поэтому при их повреждении всегда найдется запасной канал. В настоящее время электрическими приводами оснащаются все современные пассажирские самолеты– Boeing-787, Airbus A-350, российский МС-21

Но почему ранее в боевой авиации обходились без электрического управления плоскостями? Проблема в быстродействии. Для выполнения сложного маневра на истребители требуется переложить элероны, стабилизаторы, рули направления за доли секунды. До недавнего времени электродвигатели такими возможностями не обладали, им требовались секунды и даже минуты. Что приемлемо для неспешного авиалайнера, но явно не подходит для сверхманевренного воздушного боя.

Но в 2019 году стало известно, что компания АПКБ (входит в группу компаний «Социум») смогла разработать электроприводы с заданными характеристиками. В этом же году новинки прошли испытания. С новыми системами российский истребитель пятого поколения должен выполнить первый полет уже в 2022 году.

Что сможет российский «электрический» Су-57? Фактически самолет способен пережить несколько близких разрывов ракет типа «воздух-воздух» или зенитных ракет. Также «пятьдесят седьмой» сможет действовать над землей и ему не будет страшен обстрел из стрелкового оружия и зенитных орудий.

Но надо признать, что последняя возможность выглядит не со всем подходящей для истребителя «пятого поколения». Но, как показывает опыт операции в Сирии, Воздушно-космические силы используют в качестве штурмовиков не только Су-25, но даже Су-35 и Су-34. Неоднократно в социальных сетях замечались видео, в которых по позициям боевиков российские истребители наносят удары неуправляемыми ракетами с достаточно небольших высот. Поэтому не исключено, что такие же задачи могут быть поставлены и для Су-57. Хотя от попадания в двигатель ракеты ПЗРК электрическая система не спасет.

В настоящее время проект внедрения электрических двигателей есть и на F-35. Но пока ведется лишь техническая проработка, разработчик представил только концептуальную схему их размещения. В «железе» проект пока не работает.

Оптимистичный вывод

Долгие годы работ не стали потерянным временем для российского истребителя пятого поколения. Фактически, еще до начала серийного производства Су-57 прошел необходимый набор модернизаций и дополнений. При этом по уровню технических решений российский истребитель пятого поколения не уступает иностранным аналогам.

Павел Иванов

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 16 (829) за 28 апреля 2020 года