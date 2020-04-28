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Airbus: трудности перелета

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Самолет Airbus A319
Самолет Airbus A319.
Источник изображения: © РИА Новости, Илья Питалев

Европейский производитель самолетов Airbus обрисовал своим сотрудникам крайне мрачную картину последствий кризиса, вызванного коронавирусом. Руководство авиаконцерна обратилось к 135 тысячам работников в корпоративной почте, предупредив о грядущих более масштабных сокращениях рабочих мест, и подчеркнув, что немедленные действия – вопрос выживания компании.

В письме к персоналу исполнительный директор компании Гийом Фори заявляет, что Airbus "тратит наличные деньги с беспрецедентной скоростью", практически "истекая коровью", и что сокращение производства не было худшим сценарием для компании.

Airbus потеряла треть своего бизнеса за считанные недели, так как пандемия коронавируса ударила по доходам авиакомпаний, начавших отказываться от покупки новых самолетов. Как отметил Фори, текущая скорость расходования средств ставит под угрозу "само существование нашей компании". "Мы должны действовать срочно, чтобы сократить вывод наших средств, восстановить наш финансовый баланс и в конечном итоге восстановить контроль над нашей судьбой", – заявил Фори.

Ранее Airbus уже отправила в отпуск 3 тысячи сотрудников. Правда, в этом компанию поддержало правительство Франции, выделившее средства на частичную компенсацию заработной платы. Но, по словам Фори, этого недостаточно, и по домам в ближайшее время отправится гораздо большее количество людей, причем не факт, что с компенсацией и возможностью вернуться обратно. Компания уже рассматривает крайне масштабный план реструктуризации, и, по информации ряда отраслевых источников, к лету без работы могут остаться порядка 10 тысяч сотрудников Airbus.

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  • В новости упоминаются
Страны
Франция
Компании
Airbus
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