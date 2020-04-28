США ужесточат правила экспорта продукции двойного назначения в Россию

ВАШИНГТОН, 27 апр – РИА Новости. Бюро по промышленности и безопасности министерства торговли США подготовило поправки в действующий порядок экспортного контроля, ужесточающие правила экспорта в Россию, Китай и Венесуэлу товаров, которые могут быть использованы военными или в военных целях. Соответствующий документ размещен для предварительного ознакомления в электронной базе данных "Федеральный реестр", официально он будет опубликован 28 апреля.

В качестве обоснования решения в документе называется Стратегия национальной безопасности США, в которой указывается, что Россия и Китай "поддерживают диктатуру в Венесуэле и стремятся расширить военные связи и военные продажи по всему региону".

В перечень товаров, для экспорта которых в указанные страны требуется особое разрешение властей США, включены десятки новых позиций в области приборо- и машиностроения, телекоммуникаций, программного обеспечения и технологий, в том числе космических (за исключением необходимых для работы Международной космической станции), сенсоры, лазеры и другое оборудование, машины и материалы, которые могут быть использованы в военных целях.

В Венесуэле в начале 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.