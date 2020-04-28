На Су-57 планируют отказаться от гидравлики

Российские воздушно-космические силы могут получить «электрический самолет». На истребителе пятого поколения гидравлические системы заменят электродвигателями. Это понизит радиолокационную видимость машины, увеличит ее маневренность и упростит техническое обслуживание.

По мнению экспертов, модернизация также сделает истребитель более живучим при поражении его ракетами и снарядами.

Первый полет прототипа модернизированного Су-57 должен состояться в середине 2022 года, рассказали «Известиям» источники в военно-промышленном комплексе. В данный момент инженеры работают над переходом к полностью электромеханическому приводу всех управляющих поверхностей на российском истребителе пятого поколения. Это увеличит и без того хорошую маневренность самолета и даст ряд преимуществ при его техническом обслуживании.

Система должна быть надежно защищена от внутренних и внешних помех и разрядов молний. Переход на полностью электрические приводы является технически сложной задачей. Но в случае успеха результат будет потрясающим, полагают эксперты.

Отказ от гидравлических магистралей и механизмов облегчает самолет, упрощает и удешевляет его ремонт: детали, в случае неисправности, легче заменить. Не нужно больше будет бороться с протечками гидрожидкости и использовать токсичное масло. Электромоторы легче и точнее, а также меньше по габаритам.