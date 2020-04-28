Наши «Спруты» переиграли «легкие» новинки бронетанковой армии США

В США представили два легких танка нового поколения. Образец корпорации ВАЕ Systems является модификацией уже известного М8. Griffin II разработан General Dynamics Ground System.

Хотя танки называются легкими, на самом деле масса боевых машин превышает 30 тонн. У них будет усиленное для такой техники бронирование, позволяющее выдерживать попадания пуль крупнокалиберных пулеметов и снарядов малокалиберных пушек.

Реактивные гранаты и управляемые ракеты противника уничтожат комплексы активной защиты. В качестве основного вооружения предполагается использовать орудия калибром 105 или 120 мм. Экипажи получат современные приборы прицеливания и наблюдения.

Если сравнивать две новинки с имеющимися в российской армии самоходными противотанковыми пушками «Спрут-СД», необходимо отметить, говорит РГ, что отечественная машина превосходит их по огневой мощи и, благодаря своей массе в 18 тонн, по мобильности. К тому же она способна преодолевать вплавь водные преграды, чего американские танки делать не могут.

У отечественного образца более легкая броня, однако сейчас спроектирован его модернизированный вариант с усиленной защитой.

Американцы уже четвертое десятилетие пытаются создать легкий танк на замену снятому с вооружения М551. Испытывались различные варианты такой техники, некоторые из них были оригинальными по своей конструкции. Можно вспомнить, например, экспедиционный ТСМ с выносным вооружением и экипажем в корпусе.

Все эти проекты были отвергнуты в основном по причинам финансового характера и, как предполагают военные эксперты, существует вероятность, что подобная участь постигнет и новые образцы.