COVID-19: cлухи и правда о Китае (Жэньминь жибао, Китай)

Медики из Пекина на одной из улиц в Ухане.

Некоторые не скупятся на обвинения Китая в том, что именно из-за него мир борется сейчас с коронавирусом. Что вирус на самом деле был создан в одной из китайских лабораторий, а о его случайной утечке страна долго замалчивала. «Жэньминь жибао» призывает не верить в эти домыслы и развенчивает мифы о вирусе.

В настоящее время коронавирус COVID-19 распространяется по всему миру. В сообщениях об истоках и распространении SARS-CoV-2 много разных высказываний, которые не соответствуют фактам. 24 апреля на сайте посольства КНР в Германии была опубликована статья под названием "COVID-19: Слухи и правда о Китае". Сайт "Жэньминьван" подготовил основное содержание этой статьи.

Слух первый: коронавирус нового типа создан в китайской лаборатории.

Правда: все существующие доказательства указывают на природное происхождение вируса.

Новый тип коронавируса является новым типом известного всем в последние несколько десятилетий коронавируса. Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) отметила, что все существующие доказательства свидетельствуют об естественном происхождении вируса. В настоящее время научный мир все еще не дал конкретного объяснения природному происхождению коронавируса, предлагая лишь догадки о возможной связи этого вируса с летучими мышами и китайскими ящерами.

Директор Института вирусологии берлинской Шарите профессор Кристиан Дростен (Christian Drosten) совместно с 26 международными учеными в феврале этого года опубликовали заявление в британском научном журнале Lancet, осуждая теорию об искусственном происхождении коронавируса нового типа.

Слух второй: новый тип коронавируса возник в результате лабораторного инцидента в Уханьском институте вирусологии.

Правда: институт вирусологии Уханя не имеет никакого отношения к происхождению нового типа коронавируса.

Государственная лаборатория по биологической безопасности Института вирусологии Уханя Китайской академии наук обладает сертифицированным уровнем защиты P4 (в Европе это уровень BSL-4), способна обрабатывать самые смертельные возбудители заболевания. Эта лаборатория расположена в 30 км от центра Уханя, вирус не может просочиться из лаборатории с таким высоким уровнем безопасности.

Директор подразделения Академии наук Китая в Ухане, научный сотрудник Института вирусологии Уханя Юань Чжимин 18 апреля в интервью CGTN отметил, что Уханьский институт вирусологии - не источник коронавируса нового типа. 30 декабря 2019 года, до получения первых тестовых образцов пациентов с новой коронавирусной пневмонией, в лаборатории Института вирусологии Уханя его не было. Вплоть до настоящего времени в Институте никто не заразился COVID-19.

Слух третий: новый типа коронавируса - это китайский вирус, который берет начало в Ухане.

Правда: официальное наименование нового типа коронавируса - SARS-CoV-2. Ухань стал местом, где был зарегистрирован первый случай заболевания, однако это не означает, что он является источником вируса.

В декабре 2019 года в Ухане был зарегистрирован первый случай заражения новым типом коронавируса, однако тогда он назывался пневмонией неизвестного происхождения. Вплоть до настоящего времени нет научного заключения о точном источнике вируса. Исторически места, где вирус был впервые обнаружен, часто не являлись его источником.

Слух четвертый: еще в середине ноября в Китае произошла вспышка эпидемии, однако страна скрывала соответствующие данные на протяжении 45 дней.

Правда: 27 декабря 2019 года официальные органы Китая впервые получили доклад о пневмонии неизвестного происхождения. 31 декабря 2019 года было опубликовало первое оповещение об эпидемии.

Слух пятый: Китай на протяжении длительного времени скрывал правду об эпидемии нового типа коронавируса, именно поэтому вспышка произошла во всем мире.

Правда: Китай в первую очередь оповестил собственный народ и общественность мира, за короткое время предпринял строжайшие меры по контролю и профилактике эпидемии, предоставив остальным странам мира как минимум шесть недель для подготовки.

Китай сразу же выполнил свое обязательство об уведомлении ВОЗ о новой эпидемической ситуации. 8 апреля ВОЗ на своем официальном сайте обнародовала хронологию действий по борьбе с COVID-19.