Войти
ТАСС

ИСС им. Решетнева представили программу развития космических услуг до 2024 года

146
0
0
Трансформируемая антенна с золоченным сетеполотном (установлена на действующих спутниках "Луч 5А", "Луч 5Б" и "Луч-5В") в цехе ОАО "Информационные спу
Трансформируемая антенна с золоченным сетеполотном (установлена на действующих спутниках "Луч 5А", "Луч 5Б" и "Луч-5В") в цехе ОАО "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнева".
Источник изображения: © Евгений Курсков/ТАСС

Ее стоимость составит 50,25 млрд рублей

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Компания "Информационные спутниковые системы" (ИСС) им. М. Ф. Решетнева (входит в Роскосмос) представила комплексную научно-техническую программу (КНТП) развития космических услуг и сервисов. Она может быть реализована на базе спутниковых систем "Глонасс", "Гонец-М1" и "Луч-5М", говорится в статье, опубликованной в корпоративной газете ИСС "Сибирский спутник".

Стоимость программы составит 50,25 млрд рублей, сроки реализации - 2020-2024 годы. Координатором программы выступит Роскосмос, соисполнителем - Министерство науки и высшего образования РФ. Участниками КНТП должны стать 27 образовательных и 37 научных организаций. Программу представил гендиректор ИСС Николай Тестоедов на заседании координационного совета по перспективным направлениям научно-технологического развития РФ, возглавляемого президентом РАН Александром Сергеевым.

"Сейчас космическая деятельность основывается на предоставлении базовых услуг: ретрансляции, навигации, геодезии, цифрового вещания, доступа в интернет", - сказал Тестоедов, слова которого приводятся в материале. В связи с этим необходима разработка принципиально новых комплексных космических услуг и инфокоммуникационных сервисов.

Это будет реализовано, в частности, на базе спутниковых систем "Глонасс", "Гонец-М1" и "Луч-5М", которые во взаимодействии с перспективной спутниковой системой "Экспресс-РВ" обеспечат предоставление комплексных космических услуг и сервисов мирового уровня в глобальной зоне обслуживания, включая Арктику, отмечается в статье.

Ряд работ предлагаемой комплексной программы также предусматривает разработку необходимых составных частей радиолокатора для создания демонстратора радиолокационного малого космического аппарата. Исполнителями выступят ведущие университеты и институты РАН, имеющие необходимые интеллектуальные заделы, говорится в материале.

Кроме того, в рамках КНТП запланирована комплексная программа научных исследований. "Она призвана сформировать опережающий научно-технический задел, включающий новые технологии, методы, цифровые модели, инновационные элементы космических систем. Речь о более чем 150 разработках, которые в будущем реализуются в новых спутниках и космических системах", - отмечает издание.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Гонец-М
Компании
ИСС Решетнева
Роскосмос
Проекты
Арктика
ГЛОНАСС
ИТ
Луч МКСР
Похожие новости
18.05.2018
Создающаяся для Арктики спутниковая система "Скиф" сможет обеспечить интернетом весь мир
26.04.2018
Роскосмос заказал изготовление ракеты "Союз" для запуска трех спутников "Гонец-М"
05.05.2016
Интервью. Гендиректор «Информационных спутниковых систем имени Решетнева» Николай Тестоедов
18.03.2016
Космонавтов подключат к широкополосному интернету
23.12.2015
Космическая система передачи данных "Луч" принята в опытную эксплуатацию
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 28.04 03:30
  • 22
Путин, Шойгу и Сталин украсят храм ВС России
  • 28.04 02:53
  • 1
«Левитация – это не фантазия, а чистая наука»
  • 28.04 02:26
  • 2
«Реактивный корм для Су-30»: в Малайзии оценили китайский истребитель FTC-2000G
  • 28.04 02:23
  • 2
На Украине поддержали появление 54 истребителей F-35 вблизи Камчатки
  • 28.04 02:17
  • 47
«Орион» взят на вооружение
  • 27.04 23:48
  • 8
Запад пытается догнать Россию на танках
  • 27.04 22:02
  • 4
Десантники парашютировались в Арктике с рекордной высоты
  • 27.04 21:31
  • 113
Почему ВМФ отказался строить суперэсминцы
  • 27.04 21:26
  • 1
Эпидемия на «лучшем» авианосце ВМС США оказалась аномальной
  • 27.04 21:00
  • 4
Обстрел самолета США из гранатомета сняли на видео
  • 27.04 20:50
  • 19
"Швабе" готовит к выпуску новый голографический прицел
  • 27.04 20:42
  • 119
Десантники-штурмовики получили новейшие ПТРК "Корнет" с тепловизорами
  • 27.04 20:08
  • 9
Эксперт оценил создаваемые в США "умные" прицелы
  • 27.04 19:45
  • 1
Танкист с 30-летним стажем назвал Т-90М своим любимым танком
  • 27.04 19:07
  • 4
Спецназ ЮВО в Ставропольском крае получил на вооружение партию новых парашютов Д-10