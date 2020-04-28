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Известия.ru

Эксперт назвал главную уязвимость военных баз США в условиях пандемии

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Источник изображения: Фото: REUTERS/USAF/Johnny Saldivar

Более чем семи сотням военных баз Пентагона по всему миру необходима регулярная ротация тысяч военнослужащих, что в разгар эпидемии становится проблематично выполнить, рассказал «Известиям» директор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов 27 апреля.

Ранее в этот день CNN со ссылкой на ВМС США сообщила, что число заразившихся новой коронавирусной инфекцией на борту эсминца ВМС США USS Kidd выросло до 47 человек. На борту корабля находится около 330 человек. Это вторая вспышка коронавируса на американских кораблях.

«Уже понятно, что в ближайшие несколько месяцев военная мощь США серьезно резко снизится. Маленький, но опасный враг — COVID-19 — заблокировал работу почти всех американских авианосцев и крупных боевых кораблей, вследствие чего боевая подготовка и ротация войск приостановлены», — сказал военный политолог.

По его словам, несмотря на большие размеры и развитую инфраструктуру, внутреннее пространство на военном корабле ограниченно и уберечь от заражения военных моряков через общую вентиляционную систему крайне сложно.

В ближайшем будущем и на американских кораблях, и на военных базах США и НАТО могут случиться повторные эпидемии, предупредил военный политолог.

«Так что каждая американская зарубежная база или боевой корабль теперь не достоинство, а головная боль Пентагона. Кроме базового военного медпункта на базах и кораблях придется разворачивать реанимационные блоки с аппаратами ИВЛ и оборудованием для проведения тестов на новые вирусы. И то, после официального окончания пандемии», — отметил директор Бюро военно-политического анализа.

По его словам, коронавирусная пандемия застала Пентагон врасплох, потому что в министерстве обороны США несерьезно относились к вопросам РХБ-защиты войск после окончания холодной войны.

Ранее, 4 марта, СМИ сообщили о трех случаях заражения коронавирусом на авианосце USS Theodore Roosevelt. 1 апреля Пентагон официально подтвердил эту информацию.

Позднее, 3 апреля, министр ВМС Соединенных Штатов Томас Модли сообщил, что капитана авианосца USS Theodore Roosevelt Бретта Крозье сняли с должности из-за преданного огласке сообщения о распространении коронавируса среди членов экипажа.

На следующий день на брифинге американский лидер Дональд Трамп заявил, что согласен на 100% со снятием с должности капитана. Письмо капитана высшим должностным лицам ВМФ США с просьбой снять часть экипажа с судна он назвал «неуместным». По последней информации, число заразившихся на борту авианосца достигло 955 человек. 5 апреля сообщалось, что коронавирус обнаружили у самого Крозье.


Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 210 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. По данным Университета Джона Хопкинса на 27 апреля, всего в мире коронавирус обнаружен свыше чем у 3 млн человек, скончались более 208 тыс. человек.

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