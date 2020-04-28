В образовательных учреждениях Минобороны учебный год закончится до 5 мая

Учебный год во всех образовательных учреждениях Министерства обороны РФ закончится досрочно, до 5 мая. Как сообщили в военном ведомстве, такое решение принял министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Там пояснили, что в довузовских образовательных организациях учебный год завершится до 30 апреля, а в высших учебных заведениях до 5 мая.

В Минобороны рассказали, что в этом году было принято решение об отмене весеннего каникулярного отпуска и досрочном окончании учебного года. В связи с этим учебная программа была выполнена полностью.

Ранее сообщалось, что подтвердились 779 случаев заражений коронавирусом среди курсантов, слушателей и офицеров-преподавателей военных вузов. Кроме того, заразились новым вирусом 192 преподавателя и воспитанника довузовских учебных учреждений (Суворовские и Нахимовские училища, кадетские корпуса).

Александр Степанов