"РГ" публикует закон о штрафах для ответственных за военно-учетную работу

Сегодня "РГ" публикует закон, ужесточающий наказание ответственным за соблюдение правил воинского учета чиновникам и не выполняющим эти правила призывникам. Штрафы для них повышены в разы, что зафиксировано в Кодексе РФ об административных правонарушениях.

Так, военкому, виновному в том, что призывник вовремя не получил повестку из комиссариата, придется заплатить от 1 до 3 тысяч рублей. Такое же наказание ждет ответственных за военно-учетную работу, если они не предоставили в военкомат список молодых людей при их первичной постановке на воинский учет. Штраф от одной до трех тысяч рублей грозит им и в другом случае - когда призывник живет на "подведомственной" чиновнику территории, а тот не известил о его новом адресе местный комиссариат.

Штраф в 5 тысяч рублей вместо 1 тысячи заплатят ответственные за военно-учетную работу в вузах, не сообщившие в военкомат об отчислении студента из института или университета.

А призывников, избегающих медосвидетельствования или умышленно испортивших приписные документы, теперь могут оштрафовать на сумму до 3 тысяч рублей.

Юрий Гаврилов