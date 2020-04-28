Бери портфель, иди домой: курсантов распустят на майские праздники

Минобороны в этом году раньше срока закончит образовательные программы курсантов, воспитанников и слушателей военных учебных заведений. Уже к 9 мая все они разъедутся по домам, а экзамены и стажировки будут перенесены на другое время. При этом изменение расписания не скажется на выпускниках, которые в 2020-м получат лейтенантские погоны и уедут в войска.

Минобороны в этом году раньше срока закончит образовательные программы курсантов, воспитанников и слушателей военных учебных заведений. Уже к 9 мая все они разъедутся по домам, а экзамены и стажировки будут перенесены на другое время. При этом изменение расписания не скажется на выпускниках, которые в 2020-м получат лейтенантские погоны и уедут в войска.

Домой по расписанию

Как рассказали «Известиям» несколько источников в оборонном ведомстве, военные вузы должны к 9 мая отправить учащихся по домам. Образовательные планы будут скорректированы для всех категорий — от воспитанников суворовских училищ и курсантов до слушателей Академии Генштаба. У первых обучение завершится уже 30 апреля, у вторых — 5 мая. Все они должны убыть домой до Дня Победы, сообщили «Известиям» в военном ведомстве. Сейчас решается вопрос, когда и как будут проходить экзаменационные сессии и войсковые стажировки, уточнили собеседники редакции.

Развозить по домам обучающихся станут централизованно. До вокзалов и аэропортов их доставят на служебных автобусах в сопровождении офицеров. Ранее «Известия» сообщали, что аналогичная процедура будет задействована в мае–июне и при увольнении призывников, выслуживших положенный срок. Для них централизованно получат билеты и посадят в поезда и самолеты. Точно так же приобретут проездные документы и для курсантов: один или несколько офицеров от училища или академии получат их в комендатуре сразу на всю партию.

Курсанты училищ первые два года живут в казармах, а на старших курсах в общежитиях. Когда в России начал распространяться коронавирус, на казарменное положение перевели их всех. Однако полностью обезопасить учащихся от COVID-19 не получается. Как сообщили в воскресенье в Минобороны, с марта по 26 апреля коронавирус обнаружен у 874 военнослужащих. Все они находятся под наблюдением медиков. Из них в тяжелом состоянии — четыре человека, в состоянии средней тяжести — 15, у остальных заболевание протекает бессимптомно.

Корректировка учебного расписания не затронет курсантов выпускных курсов. Дипломы и офицерские звания они получат в конце июня, как и предполагалось. Сейчас разрабатывают процедуру, по которой они будут сдавать госэкзамены и проходить войсковую стажировку. В то же время выпускной для молодых лейтенантов пройдет без массовых мероприятий. Ранее, к примеру, выпускники Московского высшего общевойскового командного училища получали золотые погоны на Красной площади. В этом году торжественного построения, скорее всего, не будет.

Без дела не останутся

Занятия с преподавателями в аудиториях закончатся, но это не значит, что курсанты и воспитанники средних учебных заведений три с лишним месяца ничего не будут делать, уверен доцент РЭУ имени Плеханова полковник Александр Перенджиев.

— В военных учебных заведениях существует такое понятие, как самоподготовка, — отметил эксперт. — Уверен, что курсанты отправятся по домам, имея на руках план учебной работы по всем предметам. Во время самоизоляции они будут готовить доклады, отчеты, эссе и письменные задания. Их можно будет предъявить преподавателям, согласно графику, в электронном виде или после прибытия в учебные заведения по окончании режима самоизоляции. Отдельно стоит отметить поддержание физической готовности. Все курсанты и воспитанники военных учебных заведений должны получить план индивидуальных занятий и по этой дисциплине.

Вице-президент Национальной медицинской палаты и председатель общественного совета при Минздраве России Наталья Аксенова полностью поддерживает решение Минобороны о досрочном завершении учебного года.

— Сохранить будущую военную молодежь для страны очень важно, — отметила она. — Такое решение, безусловно, поможет делу нераспространения коронавирусной инфекции. Уверена, что запланированные меры помогут победить этот страшный недуг.

Ранее в связи с пандемией коронавируса оборонное ведомство ввело строгие профилактические меры в военкоматах и на призывных пунктах. В них создают посты контроля, где проверят состояние здоровья молодых людей. Команды призывников разделят, а контакты между ними исключат. Перед отправкой в войска новобранцы сдадут тест на коронавирус. Прибыв к месту службы, все новоявленные солдаты пройдут двухнедельный карантин.

Кроме того, военное ведомство ограничило контакты между гарнизонами. Офицеров запрещено направлять за пределы их воинских частей для участия в совещаниях и других подобных мероприятиях. Обсуждение вопросов между представителями разных частей теперь проводят по «военному скайпу» в формате видеоконференций.