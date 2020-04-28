Расходы на вооружение растут

Мировые военные расходы в 2019 году выросли до $1,917 трлн, увеличившись на 3,6% по сравнению с предыдущим годом - наибольший годовой прирост с 2010 года, следует из данных Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).

США, Китай, Индия, Россия и Саудовская Аравия вошли в первую пятерку стран с крупнейшими военными расходами в мире, - говорится в отчете. На них приходилось 62% мировых военных расходов.

В 2019 году мировые военные расходы составили 2,2% мирового ВВП, или $249 на человека. Они увеличились на 7,2% по сравнению с 2010 годом, демонстрируя тенденцию ускорения роста военных расходов в последние годы. Это был самый высокий уровень расходов со времен мирового финансового кризиса 2008 года, и, вероятно, представляет собой пик военных расходов, подчеркивает SIPRI.

В 2019 году военные расходы России выросли на 4,5% и составили $65,1 млрд. Россия оказалась на четвертом месте в списке стран с самыми высокими военными расходами. В России в 2019 году военные расходы составили 3,9% ВВП - один из самых высоких показателей в Европе.

Военные расходы США выросли на 5,3% и достигли $732 млрд. На них приходилось 38% мирового показателя. Увеличение расходов США в 2019 году было эквивалентно общему объему военных расходов Германии за 2019 год. «Наблюдающийся в последнее время рост военных расходов США в значительной степени основан на предполагаемом возвращении конкуренции между великими державами», - сказал Питер Д. Веземан, старший научный сотрудник SIPRI.

В 2019 году Китай и Индия оказались на втором и третьем месте в рейтинге стран с крупнейшими военными расходами в мире. Военные расходы Китая выросли на 5,1% по сравнению с 2018 годом, достигнув $261 млрд. Индия увеличила свои военные расходы на 6,8% до $71,1 млрд. Соперничество и напряженные отношения между Индией, Пакистаном и Китаем являются одними из основных факторов увеличения военных расходов Индией, говорится в отчете.

Военные расходы Германии выросли на 10% и составили $49,3 млрд. Это был самый крупный рост расходов среди 15 стран с наибольшими военными расходами в мире в 2019 году. Рост военных расходов в Германии частично связан с ощущением нарастающей угрозы со стороны России, разделяемым многими государствами-членами НАТО. Однако в то же время военные расходы Франции и Великобритании оставались относительно стабильными, сообщает Интерфакс.