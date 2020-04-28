Десантирование через космос: мечта американского подполковника

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Когда подполковник Лафонтен вместе с другими морскими пехотинцами пересекал на вертолете воздушное пространство Пакистана для высадки в Афганистане, он подумал, что должен быть какой-то другой способ доставки, получше. И это навело его на мысль десантирования через космос.

Об этом рассказывается в статье известного эксперта в вопросах обороны Дэвида Экса, которая вышла сегодня в издании National Interest.

Чтобы послать американских морпехов в бой через космос, нужно иметь высокие технологии и высокие амбиции. Сегодня эта идея сильно трансформировалась, превратившись в нечто совсем другое, более достижимое и менее фантастическое.

Первоначально она заключалась в том, чтобы высаживать десант морпехов в любую точку мира, используя корабль, запускаемый на ближнюю орбиту. При этом скорость доставки с территории США не превышала бы пары часов. Корабль для доставки, которого тогда, в начале 2000-х, еще не существовала, получил условное название Sustain. Оно являлось аббревиатурой, обозначающей Small Unit Space Transport and Insertion, или малое устройство для космической транспортировки и десантирования. Десант должен был находиться на «космическом самолете», который стартовал с борта корабля, доставляющего его на нижнюю орбиту Земли.

Использование такого способа десантирования, кроме высокой скорости доставки, имело еще одно преимущество. Так как любая переброска производилась бы через космос, минуя воздушное пространство других стран, не требовалось запрашивать у других государств разрешений на пролет.

Но был и существенный недостаток: невозможность возврата морпехов на базу тем же путем, так как для взлета космического самолета требовалась длинная взлетная полоса и развитая наземная инфраструктура.

Ключом для решения этой проблемы могла быть только замена людей на роботов. Современное развитие военной робототехники, наличие в арсенале вооруженных сил США и других стран дронов, способных выполнять различные боевые задачи на земле, воде и в воздухе, вдохнуло в этот кажущийся фантастическим проект вторую жизнь.

Ведь у дронов нет семей, и они не возражают против миссий в один конец. Таким образом, необходимость возврата «десанта» отпадает, так как вместо людей используются беспилотники-камикадзе. Это могут быть как БПЛА, так и наземные дроны.

Сейчас в проекте космического самолета-носителя используются не только наработки ОПК, но и активно изучаются достижения гражданской космонавтики. В частности, есть повышенный интерес к программам космического туризма, которые военные рассматривают, чтобы адаптировать для решения своих задач. Сегодня практически нет никаких технологических препятствий для реализации проекта.

Поэтому сегодня концепция роботизированных космических десантников остается жизнеспособной, а мечта подполковника Лафонтена не умерла.