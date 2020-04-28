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Полет российского Ил-38 вблизи американского авианосца попал на видео

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Видео: Fighterbomber / YouTube

Полет российского противолодочного самолета средней дальности Ил-38 вблизи американского авианосца George Washington («Джордж Вашингтон») попал на видео. Соответствующий ролик на YouTube выложил пользователь Fighterbomber.

«В этот раз партнеры по каким-то причинам проспали совсем уже тихоходный противолодочник Ил-38 и смогли выполнить перехват наших всего в 30 километрах от авианосца. Особо отмечу, что американцы вели себя достойно, под винты не лезли и неприличных жестов не показывали», — говорится в подписи к видео.

В феврале издание Popular Mechanics назвало Theodore Roosevelt типа Nimitz Военно-морских сил США «лучшим защищенным авианосцем в истории».

В декабре 2019 года военные учения США и Японии, проводившиеся в районе полуострова Ното с участием George Washington, были прерваны из-за появления в районе их проведения двух российских самолетов Ил-38.

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Страны
Россия
США
Япония
Продукция
Arleigh Burke
Ил-38
Проекты
Nimitz
Авианосец
Военные учения
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