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ЦАМТО

В соединение ЮВО в Чечне поступили новейшие бронированные санитарные автомобили "Линза"

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Защищенный санитарный автомобиль "АС-Линза"
Защищенный санитарный автомобиль (ЗСА) тактического звена (медицинский транспортер) "АС-Линза" на базе К-53949 производства АО "Ремдизель" в экспозиции Международного военно-технического форума "Армия-2018". Кубинка, август 2018 года.
Источник изображения: А.В. Карпенко / bastion-karpenko.ru

ЦАМТО, 27 апреля. В медицинские подразделения мотострелковой дивизии 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Чечне, поступили бронированные санитарные автомобили "Линза".

Новые автомобили позволят обеспечить выполнение правила "золотого часа" – максимально эффективно оказать первую помощь раненым и оперативно их эвакуировать.

Личному составу медицинских подразделений предстоит отработать на новой технике порядок эвакуации условно раненых в ходе полевых занятий.

Автомобиль "Линза" создан на базе КамАЗ-Тайфун 4х4. Он позволяет эвакуировать с поля боя до шести раненых. Машина защищена по третьему классу бронирования, защищает от всех видов стрелкового оружия, выдерживает взрыв до 8 кг в тротиловом эквиваленте под колесом. Колеса также бронированные, автомобиль с поврежденным колесом может проехать еще до 50 км по пересеченной местности.

"Линза" оснащена приспособлениями для вытаскивания из люков, перетаскивания раненых, щитами для эвакуации людей с повреждениями позвоночника и другим медицинским оборудованием. Машина позволяет перевозить раненых по пересеченной местности с максимальным комфортом, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

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