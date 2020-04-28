В соединение ЮВО в Чечне поступили новейшие бронированные санитарные автомобили "Линза"

ЦАМТО, 27 апреля. В медицинские подразделения мотострелковой дивизии 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Чечне, поступили бронированные санитарные автомобили "Линза".

Новые автомобили позволят обеспечить выполнение правила "золотого часа" – максимально эффективно оказать первую помощь раненым и оперативно их эвакуировать.

Личному составу медицинских подразделений предстоит отработать на новой технике порядок эвакуации условно раненых в ходе полевых занятий.

Автомобиль "Линза" создан на базе КамАЗ-Тайфун 4х4. Он позволяет эвакуировать с поля боя до шести раненых. Машина защищена по третьему классу бронирования, защищает от всех видов стрелкового оружия, выдерживает взрыв до 8 кг в тротиловом эквиваленте под колесом. Колеса также бронированные, автомобиль с поврежденным колесом может проехать еще до 50 км по пересеченной местности.

"Линза" оснащена приспособлениями для вытаскивания из люков, перетаскивания раненых, щитами для эвакуации людей с повреждениями позвоночника и другим медицинским оборудованием. Машина позволяет перевозить раненых по пересеченной местности с максимальным комфортом, сообщает пресс-служба Южного военного округа.