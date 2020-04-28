Ракетный "Партизан": "Град-П" стал проклятием для армии США во Вьетнаме

Характер боевых действий в Южном Вьетнаме требовал, чтобы подразделения, сражавшиеся с американскими агрессорами, имели достаточно легкое, компактное и в то же время мощное оружие.

Таким требованиям в полной мере отвечает не слишком известная сейчас модификация знаменитого "Града", советская 122-мм реактивная установка 9П132. В своем названии она имеет букву "П", что означает "Партизан". Именно для формирований, ведущих в джунглях такую специфическую войну, и было создано это средство поражения.

Внешне оно выглядит очень просто: пусковая труба диной 2 100 мм на треноге. Также имеется прицел. Масса в собранном состоянии - 55 килограммов.

Для транспортировки разбирается на две части. Легко переносится и маскируется. Необходимо всего чуть более двух минут, чтобы привести установку в боевое положение. Для запуска применяется выносной не боящийся влаги пульт. Это позволяет обезопасить расчет в случае ответного удара. "Град-П" не боится 50-градусной жары.

Для ударов используются снаряды, способные поражать цели на дистанциях до 10 800 метров. Их вес - 46 килограммов. При взрыве образовывается до 6 200 осколков.

С появлением 9П132 в этой горячей точке в середине 60-х годов военные США могли получить неожиданные удары практически с любого направления, что еще больше усложняло и без того нелегкую жизнь оккупантов на чужой земле.

Судя по публикациям, в настоящее время эти установки продолжают оставаться на вооружении Вьетнамской народной армии.

Алексей Моисеев