Заснят полёт истребителей над Тель-Авивом

Источник изображения: Фейсбук/ВВС Израиля

Истребители израильских ВВС готовятся к торжественным мероприятиям, посвященным предстоящим Дню Памяти павших в войнах и терактах (Йом ха-зихарон) и Дню Независимости страны. В Израиле День Памяти отмечается завтра, а День независимости – послезавтра.

Сегодня жители Иерусалима могут наблюдать тренировочные полеты истребителей. Самолеты должны пройти над городом на небольшой высоте.

Четыре боевые машины пролетят 28 апреля над кладбищем на горе Герцль, где похоронены павшие израильские военные. А в День независимости, который жители Израиля празднуют 29 апреля, несколько самолетов поприветствуют медицинских работников, облетев несколько крупных больниц, где находятся инфицированные COVID-19.

Один из израильских пользователей Twitter заснял на видео полет истребителей над Тель-Авивом, которые здесь также готовятся к торжественным мероприятиям.

האימונים כעת בשמי גוש דן של מטוסי העפרוני של חיל האוויר לקראת מטס ההצדעה הסמלי לצוותים הרפואיים בבתי החולים ביום העצמאות. המטסון עבר כעת גם ליד המרפסת של ⁦@BarakRavid⁩ כמחווה מיוחדת לדוקטור המתגוררת איתו. pic.twitter.com/o1sOn5PTHz - Or Heller אור הלר (@OrHeller) April 27, 2020

День Памяти в Израиле отмечается в честь всех жителей страны, погибших в многочисленных войнах и терактах начиная с 1860 года. Таких жертв за весь этот период было 23816 человек. Из них 75 человек погибло за последний год.

Обычно День Памяти происходит массовое посещение военных кладбищ, но в этом году их отменили из-за карантина.