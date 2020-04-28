DCS: готов первый подводный «автобус» для спецназа

У американского спецназа появился новый подводный транспорт. Вчера, 26 апреля, пресс-служба компании General Atomics сообщила о том, что Командование специальных операций США (SOCOM) приняло на вооружение первый аппарат DCS, оснащённый литиевыми батареями LiFT от GA-EMS.

В 2016 году компания Lockheed Martin сообщила о подписании контракта с SOCOM на постройку трёх «сухих» пилотируемых подводных аппаратов ). Теперь стало известно о том, что первый из них принят на вооружение.

Компьютерная модель DCS Источник изображения: lockheedmartin.com

Почти все характеристики новых подводных аппаратов компания Lockheed Martin и Командование специальных операций США держат в секрете. Известно, что DCS будут весить более 30 т, с их помощью спецназовцы смогут добираться до надводных или подводных целей, или же десантироваться на берег, а по завершении миссии возвращаться на базу. Согласно контракту, компания Lockheed Martin должна будет поставить спецназовцам три пилотируемых подводных аппарата в течение пяти лет. Сумма сделки составила $166 млн.

Известно, что для подразделений спецназа ВМС США «Морские котики» (SEAL) разработаны два типа пилотируемых подводных аппаратов: «мокрый» SEAL Delivery Vehicle (SDV) и «сухой» Advanced SEAL Delivery System (ASDS). «Мокрый» подводный аппарат является буксировочным средством, при использовании которого спецназовцы находятся в воде и дышат через собственные акваланги. «Сухой» ASDS разрабатывался в виде миниатюрной субмарины, вмещающей трёх человек и специальное оборудование, но в серию не пошёл из-за перерасхода средств, а опытный образец был уничтожен пожаром в 2008 году.

По данным портала navalnews.com, длина DCS составляет 12 м, ширина — 2 м. Аппарат может вмещать до 10 человек, включая 8 полностью экипированных бойцов. Рабочая глубина для DCS составляет более 36 м, дальность хода на одном заряде аккумулятора — свыше 25 миль.