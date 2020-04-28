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Рогозин захотел еще больше денег на «Ангару» из-за SpaceX

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Дмитрий Рогозин
Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: Фото: NASA / Globallookpress.com

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин вступил с пользователями Twitter в дискуссию, касающуюся финансирования американских и российских ракетных программ космического назначения.

«Американцы тратят в несколько раз больше на создание современной ракетно-космической техники. Если бы разработку "Ангары" [Центра Хруничева] вовремя профинансировали хотя бы на четверть суммы от расходов на создание Falcon [компании SpaceX], у нас давно бы появился этот носитель», — написал чиновник.

Один из пользователей Twitter призвал Рогозина обратить внимание на самарский Ракетно-космический центр (РКЦ) «Прогресс», который производит ракеты семейства «Союз-2» и работает над перспективным «Союз-5» — российским ответом на американский Falcon 9.

Ранее в апреле Рогозин объяснил нежелание госкорпорации сотрудничать со SpaceX тем обстоятельством, что последняя поддерживает Пентагон. Комментируя данное заявление чиновника, член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин напомнил, что «Роскосмос» продает в США ракетные двигатели, которые используются для запуска космических аппаратов Пентагона.

В том же месяце РИА Новости, ссылаясь на имеющиеся в распоряжении агентства материалы «Роскосмоса», сообщило, что госкорпорация захотела в 2,5 раза увеличить финансирование опытно-конструкторской работы «Амур», в рамках которой на космодроме Восточный должен быть создан комплекс тяжелого класса под ракету семейства «Ангара».

Входящий в госкорпорацию Центр Хруничева на разработку одноразовых ракет семейства «Ангара» за более чем четверть века потратил свыше трех миллиардов долларов, хотя за это же время носители данного семейства (в легком и тяжелом вариантах) летали всего два раза. В настоящее время Центр Хруничева является самым убыточным предприятием госкорпорации, долги которого превышают 80 миллиардов рублей, а Рогозин призывает российскую космическую отрасль найти применение «Ангаре», которую неоднократно называли бесперспективной.

В настоящее время РКЦ «Прогресс» считается самым устойчивым предприятием «Роскосмоса». Большинство российских пусков проводится на носителях семейства «Союз-2», производимых самарским предприятием. Именно за счет носителей, выпускаемых «Прогрессом», в госкорпорации пытаются конкурировать с ракетами SpaceX. При этом московскому Центру Хруничева, существующему на госдотациях и выпускающему провальные «Протон-М» и ракеты семейства «Ангара», такая задача не ставится.

Согласно открытым источникам, на разработку и первые запуски многоразовой Falcon 9 у американской SpaceX ушло около десяти лет и не более двух миллиардов долларов.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Ангара
Протон-(К)М
Компании
SpaceX
Роскосмос
ЦСКБ-Прогресс
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Восточный Космодром
Союз-2 РН
Союз-5 РН
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