СИПРИ существенно завысил военные расходы России по итогам 2019 года

ЦАМТО, 27 апреля. Согласно очередному отчету СИПРИ, Россия в 2019 году заняла четвертое место в мире по объему военных расходов, который составил 65,1 млрд. долл., что на 4,5% больше по сравнению с 2018 годом.

По мнению ЦАМТО, СИПРИ существенно завысил данные по России по итогам 2019 года. В частности, согласно официальным данным по статье "Национальная оборона" в российском бюджете на 2019 год была выделена сумма в 3,21 трлн. руб. По среднегодовому (2019 год) обменному курсу ЦБ РФ (64,66 долл.) это составляет 49,64 млрд. долл.

По расчетам ЦАМТО по объему военных расходов (в долларовом эквиваленте) в 2018 году Россия опустилась в рейтинге с пятого места (в 2017 году) на восьмое. Это связано, как с ослаблением курса рубля к доллару, так и с политикой России по постепенному сокращению военных расходов.

С большой долей вероятности можно утверждать, что в 2019 году Россия сохранила эту позицию в рейтинге. ЦАМТО пока не делал расчет по 2019 году для остальных стран мира, поэтому экстраполяция оценочного положения России в 2019 году проведена в сравнении с другими странами по результатам 2018 года.

Абсолютным лидером по военным расходам в 2018 году являлись США с показателем 672,255 млрд. долл. Далее в рейтинге стран с наиболее крупными военными расходами по итогам 2018 года страны расположились в следующем порядке: Китай (2 место, 167,775 млрд. долл.), Великобритания (3 место, 60,446 млрд. долл.), Саудовская Аравия (4 место, 58,100 млрд. долл.), Франция (5 место, 50,459 млрд. долл.), Германия (6 место, 49,473 млрд. долл.), Япония (7 место, 48,100 млрд. долл.). Россия занимала 8 место, незначительно уступая Японии.

С учетом роста расходов Саудовской Аравии Россия никак не может занимать четвертое место по итогам 2019 года. Кроме того, в 2019 году увеличили расходы на оборону Франция, Германии и Японии. Поэтому Россия, скорее всего, по результатам 2019 года (в долларовом эквиваленте) осталась на 8 месте с учетом того, что ежегодные расходы в 2019-2021 гг. повышать не планировалось.

Более точный расчет будет представлен ЦАМТО в "Ежегоднике-2020".