Войти
Российская газета

Новые легкие танки США не смогли превзойти российский "Спрут-СД"

146
0
0
Источник изображения: rg.ru

В конце минувшей недели в США представили два легких танка нового поколения. Образец корпорации ВАЕ Systems является модификацией уже известного М8. Griffin II разработан General Dynamics Ground System.

Хотя танки называются легкими, на самом деле масса боевых машин превышает 30 тонн. У них будет усиленное для такой техники бронирование, позволяющее выдерживать попадания пуль крупнокалиберных пулеметов и снарядов малокалиберных пушек.

Реактивные гранаты и управляемые ракеты противника уничтожат комплексы активной защиты.

В качестве основного вооружения предполагается использовать орудия калибром 105 или 120 мм. Экипажи получат современные приборы прицеливания и наблюдения.

Если сравнивать две новинки с имеющимися в Российской армии самоходными противотанковыми пушками "Спрут-СД", необходимо отметить, что отечественная машина превосходит их по огневой мощи и, благодаря своей массе в 18 тонн, по мобильности. К тому же она способна преодолевать вплавь водные преграды, чего американские танки делать не могут. У отечественного образца более легкая броня, однако сейчас спроектирован его модернизированный вариант с усиленной защитой.

Американцы уже четвертое десятилетие пытаются создать легкий танк на замену снятому с вооружения М551. Испытывались различные варианты такой техники, некоторые из них были оригинальными по своей конструкции. Можно вспомнить, например, экспедиционный ТСМ с выносным вооружением и экипажем в корпусе.

Созданный в 90-е годы М8 был оборудован автоматом заряжания 105-мм пушки, обеспечивавшим скорострельность до 12 выстрелов в минуту, и мог подобно 2С25 десантироваться парашютным способом.

На экспорт также поставлялся Stingray.

Можно вспомнить и разработанный в нулевые MCS XM1202 со 120-мм гладкоствольной пушкой. Для него испытывались выстреливаемые из ствола орудия самонаводящиеся боеприпасы MRM, имевшие максимальную дальность полета 12 000 метров.

Все эти проекты были отвергнуты в основном по причинам финансового характера и, как предполагают военные эксперты, существует вероятность, что подобная участь постигнет и новые образцы.


Алексей Брусилов, Алексей Моисеев

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
2С25 Спрут-СД
Компании
BAE Systems
General Dynamics
Похожие новости
23.09.2019
Производитель "Абрамса" представил прототип "лёгкого танка"
19.04.2019
Появление прототипа легкого танка США откладывается
12.09.2018
The National Interest (США): Один из способов, которым армия намерена гарантировать победу в сухопутной войне с Россией
12.01.2018
Сухопутные войска планируют создать прототип нового легкого танка, чтобы не отстать от России
06.12.2016
Потеснит ли китайский VT-5 российские танки на рынке вооружений?
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 28.04 03:30
  • 22
Путин, Шойгу и Сталин украсят храм ВС России
  • 28.04 02:53
  • 1
«Левитация – это не фантазия, а чистая наука»
  • 28.04 02:26
  • 2
«Реактивный корм для Су-30»: в Малайзии оценили китайский истребитель FTC-2000G
  • 28.04 02:23
  • 2
На Украине поддержали появление 54 истребителей F-35 вблизи Камчатки
  • 28.04 02:17
  • 47
«Орион» взят на вооружение
  • 27.04 23:48
  • 8
Запад пытается догнать Россию на танках
  • 27.04 22:02
  • 4
Десантники парашютировались в Арктике с рекордной высоты
  • 27.04 21:31
  • 113
Почему ВМФ отказался строить суперэсминцы
  • 27.04 21:26
  • 1
Эпидемия на «лучшем» авианосце ВМС США оказалась аномальной
  • 27.04 21:00
  • 4
Обстрел самолета США из гранатомета сняли на видео
  • 27.04 20:50
  • 19
"Швабе" готовит к выпуску новый голографический прицел
  • 27.04 20:42
  • 119
Десантники-штурмовики получили новейшие ПТРК "Корнет" с тепловизорами
  • 27.04 20:08
  • 9
Эксперт оценил создаваемые в США "умные" прицелы
  • 27.04 19:45
  • 1
Танкист с 30-летним стажем назвал Т-90М своим любимым танком
  • 27.04 19:07
  • 4
Спецназ ЮВО в Ставропольском крае получил на вооружение партию новых парашютов Д-10