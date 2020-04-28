Новые легкие танки США не смогли превзойти российский "Спрут-СД"

В конце минувшей недели в США представили два легких танка нового поколения. Образец корпорации ВАЕ Systems является модификацией уже известного М8. Griffin II разработан General Dynamics Ground System.

#US will select one from BAE Systems or GDLS made MPF . It will serve along with OMFV as new gen armoured forces. OMFV is the future IFV while MPF is the light tank . GDLS MPF was unveiled yesterday.#thinktank#armourednews pic.twitter.com/VagNFcoFxd — Vinod DX9 (@VinodDX9) April 25, 2020

Хотя танки называются легкими, на самом деле масса боевых машин превышает 30 тонн. У них будет усиленное для такой техники бронирование, позволяющее выдерживать попадания пуль крупнокалиберных пулеметов и снарядов малокалиберных пушек.

Secretary of the Army, Hon. Ryan D. McCarthy visit BAE Systems and inspect BAE's MPF https://t.co/e9yy9iHkVO pic.twitter.com/sDfSxZSa7x — 笑脸男人 (@lfx160219) April 24, 2020

Реактивные гранаты и управляемые ракеты противника уничтожат комплексы активной защиты.

Secretary of the Army, Hon. Ryan D. McCarthy visit General Dynamics and inspect GDLS's MPF https://t.co/6recnydCai pic.twitter.com/739sg3NLGV — 笑脸男人 (@lfx160219) April 24, 2020

В качестве основного вооружения предполагается использовать орудия калибром 105 или 120 мм. Экипажи получат современные приборы прицеливания и наблюдения.

Если сравнивать две новинки с имеющимися в Российской армии самоходными противотанковыми пушками "Спрут-СД", необходимо отметить, что отечественная машина превосходит их по огневой мощи и, благодаря своей массе в 18 тонн, по мобильности. К тому же она способна преодолевать вплавь водные преграды, чего американские танки делать не могут. У отечественного образца более легкая броня, однако сейчас спроектирован его модернизированный вариант с усиленной защитой.

Американцы уже четвертое десятилетие пытаются создать легкий танк на замену снятому с вооружения М551. Испытывались различные варианты такой техники, некоторые из них были оригинальными по своей конструкции. Можно вспомнить, например, экспедиционный ТСМ с выносным вооружением и экипажем в корпусе.

Созданный в 90-е годы М8 был оборудован автоматом заряжания 105-мм пушки, обеспечивавшим скорострельность до 12 выстрелов в минуту, и мог подобно 2С25 десантироваться парашютным способом.

На экспорт также поставлялся Stingray.

Можно вспомнить и разработанный в нулевые MCS XM1202 со 120-мм гладкоствольной пушкой. Для него испытывались выстреливаемые из ствола орудия самонаводящиеся боеприпасы MRM, имевшие максимальную дальность полета 12 000 метров.

Все эти проекты были отвергнуты в основном по причинам финансового характера и, как предполагают военные эксперты, существует вероятность, что подобная участь постигнет и новые образцы.

Алексей Брусилов, Алексей Моисеев