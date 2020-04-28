Это было унизительно: почему асы США боялись МиГ-15

Советскому истребителю МиГ-15 в небе Кореи удалось то, чего не смогли достичь немного раньше немецкие Messerschmitt и Focke-Wulf - выдавить из воздушного пространства бомбардировочную авиацию США. С появлением над Северной Кореей реактивных МиГов "суперкрепости" B-29 могли совершать боевые вылеты только по ночам, пишет американский журнал Air&Space.

Кошмар ВВС США начался утром 30 ноября 1950 года. К тому времени B-29 чувствовали себя хозяевами корейского неба: уже полгода они спокойно летали на бомбежки, как на учениях. Зенитная артиллерия с земли не доставала парившие в высоте четырехмоторные бомбардировщики, а редкие корейские истребители от них отгоняли реактивные Lockheed P-80. Однако в то утро стрелок B-29, совершавшего очередной налет на военную базу КНДР, увидел на горизонте точку. Она моментально приблизилась, превратилась в небольшой самолет, хлестнула по фюзеляжу бомбардировщика пушечной очередью и так же стремительно исчезла. Истребители сопровождения кинулись было преследовать нахала, но ничего, кроме точки на горизонте, не увидели.

Поврежденный бомбардировщик смог вернуться на базу, доклад стрелка мгновенно стал известен другим экипажам и погрузил их в мрачное уныние.

- Все были напуганы. В ходе подготовки к заданию нам предоставили информацию о состоявшемся перехвате. Я был так испуган в тот день, как никогда больше в своей жизни, - рассказал бывший стрелок B-29 Эрл Макгилл. Во время полета не было обычной болтовни по внутренней сети, экипаж напряженно молчал. В октябре 1951-го МиГи за один день - его прозвали "черным вторником", - сбили шесть бомбардировщиков.

- Я увидел истребитель. Был заметен лишь небольшой силуэт, я открыл по нему огонь. Система ведения огня на B-29 централизована, это обеспечивало определенный уровень защиты от истребителей, - вспоминал Макгилл. Самолет, по которому он стрелял, пилотировал Порфирий Овсянников. Когда его попросили оценить стрелковое вооружение B-29, советский летчик ответил: "Очень хорошее. Но три пушки МиГа позволяли вести огонь с 700 метров, поэтому мы могли атаковать группы B-29 с безопасной дистанции".

Американцы срочно перебросили в Корею только что принятые на вооружение истребители F-86 Sabre. Они были очень похожи на МиГи - настолько, что несколько "Сейбров" были сбиты своими же истребителями. Это неудивительно: оба самолета имели общую родословную. В 1945 году британские войска захватили завод Focke-Wulf в Саксонии. Их добычей стали чертежи, модели и данные аэродинамических испытаний самолета ТA-183 - победителя объявленного Люфтваффе "Чрезвычайного конкурса истребителей". К счастью для всех, наладить производство этой революционной машины немцы не успели. После падения Берлина советские войска нашли в министерстве авиации полный комплект чертежей ТA-183 и бесценные данные по испытаниям его крыла. Через два года, с интервалом всего в несколько недель в СССР и США появились МиГ-15 и F-86 Sabre.

Однако техника решала не все.В небе Кореи сошлись асы с боевым опытом Второй Мировой войны. Sabre лучше маневрировал в горизонтальной плоскости, МиГ имел отменную скороподъемность и мощное вооружение. Исходя из особенностей машин, летчики строили тактику боя.

- Это было унизительно, - признался генерал-лейтенант ВВС в отставке Чарльз "Дик" Кливленд, вспоминая свой первый бой с МиГ-15. Заложив крутой вираж, чтобы уйти от советского истребителя, его Sabre превысил параметры по сваливанию и вошел в штопор. Летчик спасся, но победа осталась за МиГом.

Антон Валагин