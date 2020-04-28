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Военное обозрение

Стало известно о проблемах контингента США с сирийской нефтью

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Источник изображения: topwar.ru

Сводки из Сирии говорят о том, что в последние недели сирийская провинция Идлиб, которая ранее являлась наиболее горячей точкой САР, сегодня превратилась чуть ли не в один из самых спокойных регионов страны. Куда сложнее дела обстоят на севере Сирии, а также в провинциях Хомс, Дамаск и Дейр-эз-Зор.

Удар, который был нанесён израильской авиацией по окрестностям сирийской столицы, как сообщает SOHR, унёс жизни по меньшей мере 7 жизней. Причём трое погибших – гражданские лица. Другие четыре жертвы ракетного удара, который, как ранее уже сообщало «ВО», осуществлялся из воздушного пространства Ливана, - представители группировки «Хизбалла».

На этом фоне в воздухе над провинцией Дейр-эз-Зор, в районе нефтяных месторождений, появились беспилотники американской коалиции. Они осуществили облёт территорий, где находятся представители американского военного контингента и курдских отрядов, фактически контролирующих незаконную добычу нефти с последующей её контрабандой.

Однако в последнее время с нефтью в Сирии для США возникли существенные проблемы. Причина проблем – крайне низкая цена на «чёрное золото». Если продолжать вывозить нефть из Сирии автомобилями-нефтеналивняками (цистернами), например, в Ирак, то такая транспортировка в итоге обойдётся дороже самой добытой нефти. Использовать же трубопроводы в полной мере американцы не могут, так как они ведут на территории, подконтрольные сирийской правительственной армии.

В этой связи, по некоторым данным, американцы решили существенно снизить объёмы вывоза сырой нефти с контролируемых месторождений в Сирии, а на части направлений - остановить вовсе, используя имеющиеся в распоряжении хранилища. При этом они опасаются, что САА может воспользоваться ситуацией и попытаться взять нефтяные поля к северу от Дейр-эз-Зора и р.Евфрат под свой контроль. Для этого и ведётся мониторинг обстановки с помощью беспилотников. Также американские войска используют вертолёты.

Источник изображения: topwar.ru

На карте красным обозначены территории контроля САА, жёлтым - курдских отрядов и войск США (на жёлтой части карты видны пометки мест добычи нефти).

Ранее сообщалось о переброске истребителей F-35A на иорданскую авиабазу – ближе к границам Сирии. Эту авиацию ВВС США готовы использовать в том случае, если САА попытается перехватить инициативу в Дейр-эз-Зоре и вернуть официальным властям Сирии нефтяные месторождения.

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