«Ответственности за ГОЗ с нас не снимают!»

Генеральный директор АО «Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина» Андрей Капустин рассказал, как живёт и работает предприятие в условиях пандемии.

– Андрей Анатольевич, как повлияла на АПЗ ситуация с пандемией коронавируса?

– То, что сегодня происходит во всем мире, безусловно, отразилось на ритмичности производства – и нашего, и наших поставщиков. Мы не создавали больших складских запасов, так как всегда работали «с колес». И, чтобы сегодня обеспечить поставку комплектующих, мы вынуждены просить поставщиков (некоторые из них до сих пор не работают) хоть в каком-то объеме нас обеспечить. Часть комплектации готовы выкупить у предприятий полностью. Также договариваемся о дополнительном авансировании некоторых поставщиков, чтобы они могли восстановить свое производство. Это очень сложная и напряженная работа, которая, прежде всего, легла на плечи нашей коммерческой службы.

– На предприятии соблюдается режим санитарно-эпидемиологической безопасности. Какие мероприятия он в себя включает?

– Мы столкнулись с дефицитом средств индивидуальной защиты. Сейчас уже вошли в нормативы обеспечения сотрудников СИЗ. В проходной установлены тепловизоры, налажено получение сотрудниками QR-кодов, организована транспортная доставка на работу. Выводим из режима самоизоляции только тех сотрудников, которые должны сегодня закрывать производственный план, в возрасте не старше 65 лет, не имеющих хронических заболеваний и особых семейных обстоятельств.

– Как выполняется производственный план?

– Ответственности за выполнение ГОЗа с нас никто не снимает! В общем объеме заказов он составляет наибольшую часть. Но и коммерческие заказы мы тоже должны выполнить в срок. Поэтому в сложных условиях ограничительных мер мы вынуждены постепенно увеличивать количество работающих сотрудников.

На сегодня сборочные цеха уже работают почти в полном составе, механические – в меньшем количестве, так как они обеспечили определенный задел. Но, подчеркиваю, мы выводим персонал в условиях максимальной обеспеченности средствами индивидуальной защиты.

Что касается плановых показателей, то за апрель план будет выполнен на 90-95%. Небольшое отставание есть и по итогам марта. Поэтому после снятия всех карантинных мер будем максимально нагонять план: привлекать к работе в выходные дни, сверхурочное время. В целом уверен, что все наши обязательства мы выполним.

– Ваши прогнозы по развитию сегодняшней ситуации. Всё наладится?

– Я уверен – всё будет хорошо! Наш завод будет работать! Мы надеемся на поддержку со стороны государства. Понятно, что экономике придется какое-то время восстанавливаться. Единственно, что мы пока не знаем, как поведёт себя вирус дальше. Но мы уже закалились и к ситуации подготовились. Поэтому повторю: всё наладится!

Газета "Военно-промышленный курьер",