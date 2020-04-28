Подлодка «Ростов-на-Дону» ушла на боевое дежурство к берегам Сирии

Дизель-электрическая большая подводная лодка проекта 06363 Б-237 "Ростов-на-Дону" ВМФ России выходит из Кронштадта в переход на Северный флот, 17.04.2015.

Подводная лодка «Ростов-на-Дону» проекта 636.3 Черноморского флота (ЧФ) вышла в дальний поход, в ближайшее время субмарина вернется в состав постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Ростов-на-Дону" вышел в дальний поход в Средиземное море. Ожидается, что подлодка пройдет черноморские поливы сегодня вечером", – сообщил источник ТАСС.

Напомним, в среду источник в ОПК сообщал, что подводная лодка "Ростов-на-Дону" проекта 636.3 Черноморского флота (ЧФ) в ближайшее время вернется в состав постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море.

Дмитрий Зубарев