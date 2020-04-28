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Деловая газета "Взгляд"

Эксперт объяснил возвращение России в топ-5 стран по военным расходам

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Источник изображения: Алексей Филиппов/РИА Новости

«Показатели России в рейтинге SIPRI имеют плавающие характеристики, в отличие от США, где расходы на ВПК растут год от года», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Так он прокомментировал возвращение России в пятерку лидеров по тратам на оборону.

Есть множество факторов, которые влияют на положение России в рейтинге военных расходов Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), считает редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.

"Во-первых, в этом году завершается государственная программа перевооружений (ГПВ-2020). Сейчас многие предприятия военно-промышленного комплекса сдают свою продукцию. Идут завершающие стадии серийного производства техники и вооружений по госпрограмме. Министерство обороны расплачивается с производителями, поэтому расходы несколько выросли", – сказал эксперт.

"Во-вторых, продолжается другая программа – ГПВ-2027, по которой начались авансовые платежи. В целом же показатели России в рейтинге SIPRI имеют плавающие характеристики, в отличие от США, где расходы на ВПК растут год от года. Если говорить о Европе, то страны НАТО дополнительно к своим тратам на нужды армии отчисляют 2% военного бюджета в пользу Североатлантического альянса. А это тоже не что иное, как военные расходы", – отметил Леонков.

"У России же есть своя программа перевооружения армии. Она рассчитана так, чтобы расходы не превышали плановую величину, заложенную в бюджете. При этом траты увязаны понятием "оборонная достаточность". Россия производит ровно то количество техники и вооружений, которое обеспечивает эту оборонную достаточность. И курс доллара нам в этом вопросе не указ – все необходимое закупается в рублях, поэтому от валютных котировок мы не зависим. Все выплаты, прописанные в контрактах, осуществляются по фиксированным ценам", – заключил военный эксперт.

Ранее Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (SIPRI) опубликовал доклад о тенденциях в военных расходах стран в 2019 году. Согласно представленным данным, в 2019 году Россия вышла на четвертую позицию среди государств, тратящих больше всех на военные нужды – ее военные расходы выросли на 4,5% (до 65,1 млрд долларов, или 3,9% ВВП).

В первую пятерку вошли США, Китай, Индия, Россия и Саудовская Аравия. На эти страны приходится 62% общего объема военных затрат в мире. Саудовская Аравия, которая на 16% снизила военные расходы, опустилась с третьего места на пятое, передает ТАСС.

Общие военные расходы стран мира составили 2,2% глобального ВВП.

В Европе лидирует Германия – при росте в 10% траты достигли 49,3 млрд долларов.

Напомним, в 2018 году Россия впервые с 2006 года не попала в пятерку стран-лидеров с наибольшими военными расходами.



Иван Абакумов

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Страны
Германия
Индия
Китай
Россия
Саудовская Аравия
США
Компании
СИПРИ
Проекты
NATO
ГПВ-2020
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