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bmpd.livejournal.com

ЦКБ «Айсберг» продано структурам «Роснефти»

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Согласно указу Президента Российской Федерации Владимира Путина от 23 апреля 2020 года, ФГУП "Крыловский государственный научный центр" до ноября 2020 года должен продать АО "Современные технологии судостроение" 65,49% акций ПАО "Центральное конструкторское бюро "Айсберг" (Санкт-Петербург) - принадлежащие ему и находящиеся в федеральной собственности 34,523 тысяч обыкновенных и 12,495 тысяч привилегированных акций, по цене не ниже рыночной.

(с) ПАО "Центральное конструкторское бюро "Айсберг"

Целью продажи заявлено "развитие судостроения, повышение эффективности освоения континентального шельфа в районах Дальнего Востока и Арктики и обеспечения функционирования Северного морского пути".

Со стороны bmpd напомним, что АО "Современные технологии судостроения" (СТС, Москва) - совместное предприятие структуры Газпромбанка (ГПБ) - ООО "ГПБ-Промышленные инвестиции" - и "дочки" ОАО "Роснефть" - АО "РН-Транс". Стороны владеют компанией на паритетных условиях. СТС выступает головной компанией строящегося на Дальнем Востоке в Большом Камне ООО "Судостроительный комплекс "Звезда", получившего в тот же день 23 апреля контракт на постройку головного большого линейного атомного ледокола проекта 10510 (ЛК-120Я, шифр "Лидер"). ЦКБ "Айсберг" является разработчиком проекта 10510, и теперь проектант и верфь-строитель будут контролироваться одной структурой.

"Роснефти" требуется дальнейшее развитие проектно-конструкторского потенциала для обеспечения строительства морской техники на "Звезде". Объединение в единый кластер "Звезды" и "Айсберга" обеспечит создание в перспективе в России нового мощного центра судостроения.

Еще 24,49% акций ЦКБ "Айсберг" остается у АО "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК), и еще 10,02% - у миноритариев.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Айсберг ЦКБ
ОСК
ЦНИИ им. Крылова
Персоны
Путин Владимир
Проекты
10510 Лидер
2020-й год
Арктика
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