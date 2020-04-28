ЦКБ «Айсберг» продано структурам «Роснефти»

Согласно указу Президента Российской Федерации Владимира Путина от 23 апреля 2020 года, ФГУП "Крыловский государственный научный центр" до ноября 2020 года должен продать АО "Современные технологии судостроение" 65,49% акций ПАО "Центральное конструкторское бюро "Айсберг" (Санкт-Петербург) - принадлежащие ему и находящиеся в федеральной собственности 34,523 тысяч обыкновенных и 12,495 тысяч привилегированных акций, по цене не ниже рыночной.

(с) ПАО "Центральное конструкторское бюро "Айсберг"

Целью продажи заявлено "развитие судостроения, повышение эффективности освоения континентального шельфа в районах Дальнего Востока и Арктики и обеспечения функционирования Северного морского пути".

Со стороны bmpd напомним, что АО "Современные технологии судостроения" (СТС, Москва) - совместное предприятие структуры Газпромбанка (ГПБ) - ООО "ГПБ-Промышленные инвестиции" - и "дочки" ОАО "Роснефть" - АО "РН-Транс". Стороны владеют компанией на паритетных условиях. СТС выступает головной компанией строящегося на Дальнем Востоке в Большом Камне ООО "Судостроительный комплекс "Звезда", получившего в тот же день 23 апреля контракт на постройку головного большого линейного атомного ледокола проекта 10510 (ЛК-120Я, шифр "Лидер"). ЦКБ "Айсберг" является разработчиком проекта 10510, и теперь проектант и верфь-строитель будут контролироваться одной структурой.

"Роснефти" требуется дальнейшее развитие проектно-конструкторского потенциала для обеспечения строительства морской техники на "Звезде". Объединение в единый кластер "Звезды" и "Айсберга" обеспечит создание в перспективе в России нового мощного центра судостроения.

Еще 24,49% акций ЦКБ "Айсберг" остается у АО "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК), и еще 10,02% - у миноритариев.