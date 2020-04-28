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Литовские особисты настаивают на организации медицинской разведки

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Источник изображения: vpk-news.ru

Спецслужбам Литвы необходимо уделять особое внимание расследованию причин появления вирусов и отслеживать тенденции в мировой медицине.

Об этом заявил глава Департамента госбезопасности республики (ДГБ) Дарюс Яунишкис, сообщает«Обзор» со ссылкой на агентство BNS.

Глава литовской спецслужбы считает, что ведомство должно усилить работу в направлении медицинской разведки, учитывая ситуацию с пандемией коронавируса. «Коронавирус показал, в каком мире мы будем жить в будущем. С учетом того, что ранее мы переживали определенный спокойный период, но в это время видим, что вирусы возвращаются. Мы видим вспышки туберкулеза, SARS, свиной чумы, птичьего гриппа», - заявил Яунишкис.

Он сослался на США, которые обладают отдельным ведомством по мониторингу медицинской ситуации в мире. Яунишкис добавил, что медицинская разведка станет одним из приоритетов ДГБ на ближайший период.

В начале апреля глава ДГБ обвинил российские спецслужбы в дезинформации общества в связи с пандемией коронавируса. Яунишкис тогда призвал следить за внутренними настроениями в Литве и «не пропустить точку перелома, когда затянувшийся карантин может вызвать определенное недовольство», пишет Rubaltic.ru.

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Страны
Литва
Россия
США
Проекты
Медицина
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