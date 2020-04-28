Реальные учения: как США готовились к войне с СССР

Пилот рассказал о подготовке США к Третьей мировой войне
В конце 1980-х годов авианосец Theodore Roosevelt со своей авианосной ударной группой отправился в Норвегию на учения по отражению возможного советского вторжения. Эти маневры были похожи на реализацию сценария войны США и СССР, рассказал американский пилот Кевин Нунан.
Американский пилот Кевин Нунан рассказал, что США готовились к возможной войне с СССР в конце 1980-х годов. Его воспоминания об учениях приводит американское издание The Drive.
Авианосец Theodore Roosevelt со своей авианосной ударной группой в конце лета 1988 года отправился на учения в сторону Северной Атлантики. Как рассказал Нунан, эти учения «больше всего напоминали то, что США делали бы в случае войны с Советским Союзом».
Пилот обратил внимание, что к авианосцу присоединились более 200 союзных военных кораблей и вспомогательных подразделений. Кроме того, было более 500 самолетов всех типов.
Издание напомнило, что незадолго до этих учений, 7 июля 1988 года, советская делегация во главе с маршалом Советского Союза Сергеем Ахромеевым впервые посетила авианосец Theodore Roosevelt Военно-морских сил США. Спустя месяц американский президент Рональд Рейган рассказал, как проходил этот визит. По его словам, Ахромеева больше всего впечатлило то, что на Theodore Roosevelt обычные моряки и летчики выполняли работу, которую в Советском Союзе доверили бы только офицерам.
Кроме того, удивление советского маршала вызвало то, что рядовые военнослужащие свободно высказывали свое мнение перед вышестоящими, рассказывал Рейган.
Для осуществления этих миссий готовили животных. Как отмечают СМИ со ссылкой на эти документы, в них содержатся сведения о тестировании кошек, собак, дельфинов и птиц. Большое внимание уделялось тренировкам дельфинов. Соединенные Штаты планировали, что эти животные могли бы осуществлять диверсии и помогать шпионить за советскими атомными подводными лодками. В рамках проектов Oxygas и Chirilogy ЦРУ пыталось выяснить, можно ли обучить дельфинов размещать взрывчатку на судах, расставлять гидроакустические буи в советских портах или сопровождать подводные лодки, чтобы собирать их акустические характеристики.
Кроме того, важную роль отводили птицам: голубям, совам, воронам и ястребам. Чтобы найти птиц, которые регулярно проводили часть года рядом с Шиханами (Саратовская область), где расположен военно-химический полигон, ЦРУ привлекало орнитологов. Разведка США рассматривала птиц как «живых датчиков»: на основе их пищи можно было бы выяснить, испытаниями каких веществ занимается СССР. В начале 1970-х ЦРУ изучало использование хищных птиц и ворон, которые могли бы доставлять подслушивающие устройства и получать фотоснимки.
На сайте ЦРУ также опубликовали фотографию голубя с привязанной к нему маленькой камерой. Во время тестирования на птиц надевали такие устройства, с которыми они должны были перемещаться между определенными точками в СССР. Результаты исследования оказались неоднозначными. Судя по документам, направить голубей планировалось на верфь в Ленинграде, где строились атомные подводные лодки, но была ли в итоге предпринята попытка осуществить операцию, не уточняется.
Некоторое время спустя, в январе нынешнего года, директор Службы внешней разведки, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин впервые публично назвал имена сразу семи отечественных разведчиков-нелегалов, которые внесли большой вклад в защиту интересов и обеспечение безопасности России. В их числе был Юрий Шевченко. Он заявил, что в 1980-х годах советская разведка не проиграла в «холодной войне», но руководство страны принимало неверные решения, приведшие к распаду страны.
"Много говорят о том, что в 1980-х мы проиграли в «холодной войне». Разведка не проиграла - мы все знали. Ведь разведка - это "глаза и уши нации", - сказал Шевченко в интервью официальному изданию Российского исторического общества журналу "Воронцово поле».
Кристина Сизова