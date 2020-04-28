Неизвестное изделие замечено на заводе General Dynamics

Источник изображения: U.S. Army

Американский концерн General Dynamics известен как производитель боевых гусеничных и колесных машин для вооруженных сил США и их союзников. В этот раз на его мощностях было замечено неизвестное ранее изделие.

Как сообщает Sputnik, технику можно увидеть на одной из фотографий, посвященных визиту 23 апреля 2020 года министра армии Райана Маккарти на производственную площадку компании, где ему представили новый легкий танк.

На заднем плане, за грудами оборудования, виднеется бронемашина коричневого окраса, частично прикрытая свернутыми в спираль гусеницами и брезентом. Как отмечает указанное издание, хотя большая часть контура изделия остается скрытой от глаз, некоторые из его деталей знакомы.

В частности, можно различить угловые линии в стиле Tesla Cybertruck, как и размещенное на крыше оборудование, предположительно позволяющее устанавливать тяжелый пулемет или другое оружие. Боковые стекла выполнены в виде стреловидного параллелограмма.

Бронемашина не похожа ни на одну из представленных на веб-сайте General Dynamics сухопутных систем. Однако она имеет ряд общих черт с изделием Mbombe 4x4 – бронетранспортером, выпускаемым южноафриканской компанией Paramount Group.

Mbombe 4